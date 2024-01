Salva-spese e superbonus, tempi serrati e porta chiusa ai nuovi oneri

Il decreto Salva spese (Dl n. 212/2023) sarà convertito e, quindi, sarà ritoccato. Venuti meno i piani di inglobarlo in un altro provvedimento, sotto forma di emendamento, l’iter parlamentare del Dl che, a fine 2023, ha provato a evitare il caos nei cantieri del superbonus dovrà ora essere rapidissimo: l’approdo in Aula alla Camera è previsto per il prossimo 29 gennaio.

I margini per effettuare ritocchi, però, saranno strettissimi. Ne parla il relatore, Guerino Testa (Fdi): «Abbiamo incardinato il...