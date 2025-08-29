L'esperto rispondeCondominio

Scala le spese chi era proprietario a fine anno

Il nuovo acquirente potrà subentrare nella detrazione delle rate residue solo a partire da quella maturata nel relativo periodo d’imposta

di Alfredo Caivano e Attilio Caivano

La domanda

A marzo 2025 è stato acquistato un immobile in un condominio e nell’atto notarile veniva specificato che le spese di manutenzione straordinaria erano oggetto di accollo. L’amministratore di condominio ha così imputato le spese di manutenzione straordinaria del 2024, sostenute dal precedente proprietario, al nuovo acquirente, e ora tali spese sono presenti nella dichiarazione precompilata di quest’ultimo. Il nuovo acquirente può portare in detrazione questi oneri nel 2024?

Non è possibile, per l’acquirente dell’immobile, subentrare, già a decorrere dal periodo d’imposta 2024 (cui si riferisce la dichiarazione dei redditi 2025), nella detrazione delle quote di spesa per interventi di recupero del patrimonio edilizio. In proposito, la circolare 95/E/2000, al punto 2.1.14, ha sostenuto che, nel caso in cui intervenga ...

