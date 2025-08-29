Scala le spese chi era proprietario a fine anno
Il nuovo acquirente potrà subentrare nella detrazione delle rate residue solo a partire da quella maturata nel relativo periodo d’imposta
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 25 agosto 2025
Non è possibile, per l’acquirente dell’immobile, subentrare, già a decorrere dal periodo d’imposta 2024 (cui si riferisce la dichiarazione dei redditi 2025), nella detrazione delle quote di spesa per interventi di recupero del patrimonio edilizio. In proposito, la circolare 95/E/2000, al punto 2.1.14, ha sostenuto che, nel caso in cui intervenga ...