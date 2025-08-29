Scala le spese chi era proprietario a fine anno

La domanda

A marzo 2025 è stato acquistato un immobile in un condominio e nell’atto notarile veniva specificato che le spese di manutenzione straordinaria erano oggetto di accollo. L’amministratore di condominio ha così imputato le spese di manutenzione straordinaria del 2024, sostenute dal precedente proprietario, al nuovo acquirente, e ora tali spese sono presenti nella dichiarazione precompilata di quest’ultimo. Il nuovo acquirente può portare in detrazione questi oneri nel 2024?