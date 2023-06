Scatta il Codice appalti Le novità per i progettisti di Valeria Uva









Dal primo luglio con il nuovo Codice appalti scattano una serie di novità per i progettisti di opere pubbliche. Si alza, ad esempio, fino a 140mila euro la soglia per l’affidamento diretto degli incarichi. E diventano più severi anche i requisiti di accesso alle gare: per quanto riguarda i parametri tecnici, ingegneri e architetti saranno giudicati solo sulla base dei lavori già svolti negli ultimi tre anni, rispetto agli attuali dieci che costituivano l’arco temporale di riferimento. Mentre per ...