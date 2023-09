Scatta il danno biologico per i servizi igienici rumorosi nell’immobile di Giulio Benedetti









Uno scarico del water rumoroso può provocare un’aggressione fisica tale da comportare nel danneggiato gravi conseguenze fisiche e psicologiche,e da alterare la sua vita di relazione: tale danno comporta il risarcimento con una voce specifica, di danno biologico, che non può essere assorbita nel generico danno patrimoniale.

Molto interessante la conclusione cui è giunta l’ultima pronuncia della Cassazione in ordine di tempo sul tema delle immissioni acustiche, l’ordinanza 24741/2023 dell’agosto scorso. Ad originarla la condanna del Giudice di pace nei confronti di una condòmina chiamata a cessare le immissioni di rumore intollerabile, provenienti dall’appartamento di sua proprietà, sovrastante quello dell’attore. La proprietaria era stata obbligata anche a eseguire gli interventi necessari per eliminare la causa di tali rumori proveniente dal suo bagno oltre al risarcimento del danno. In, secondo grado, il Tribunale di Milano aveva riformato la sentenza e condannato la condòmina a eseguire le opere indicate dal Ctu respingendo però la domanda della parte danneggiata rivolta al risarcimento del danno biologico e quella diretta al risarcimento del deprezzamento dell’immobile.Alla Suprema corte perciò si rivolge il danneggiato che vede parzialmente accolte le sue ragioni. La Cassazione rinviava a causa al Tribunale che aveva omesso di esaminare le risultanze istruttorie in grado di provare l’esistenza di un danno alla salute.

La sentenza, ritengono i supremi giudici, non aveva riconosciuto il risarcimento del danno biologico, benché fosse stata accertata l’intollerabilità dei rumori provenienti dall’impianto idrico sanitario della condomina con condanna alla demolizione e alla ricostruzione del locale bagno sulla base di specifiche indicazioni tecniche e nonostante le risultanze della consulenza tecnica medico - legale avesse accertato una menomazione dell’integrità psico - fisica dell’attore (quantificando l’invalidità permanente nella misura del 6%) che aveva ritenuto concausata dall’inquinamento acustico.

Non appariva condivisibile per la Cassazione la mancata liquidazione del danno biologico, in quanto il Tribunale negava del tutto l’efficienza causale dell’inquinamento acustico sulle lesioni psico – fisiche riscontrate sull’attore, per il solo fatto che le stesse non fossero riconducibili esclusivamente alle immissioni rumorose, ma anche alla sua personalità. La Cassazione perciò cassava la sentenza e la rinviava al giudice di appello per la liquidazione del danno non patrimoniale, per verificarne persistenza e entità , attraverso l'accertamento dell’esecuzione degli interventi ordinati alla condòmina e, in caso affermativo, della cessazione o riduzione dei rumori molesti.