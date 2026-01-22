Scioglimento del condominio: l’assemblea competente è quella unitaria
Le assemblee dei nuovi enti di gestione derivano dalla delibera di scioglimento e non possono essere considerate soggetti deliberanti antecedenti
La separazione di un complesso condominiale in entità autonome è una prospettiva che, nella pratica, ricorre più spesso di quanto si pensi. Basta un edificio articolato in corpi distinti, scale tra loro indipendenti o impianti facilmente scindibili, perché riaffiori l’idea – talvolta presentata come soluzione “naturale” da parte di alcuni condòmini – di procedere allo scioglimento del condominio originario e alla nascita di condomìni separati, eventualmente coordinati in un supercondominio per la...