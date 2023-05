Se la delega è irregolare si può essere esclusi dalla partecipazione all’assemblea

La domanda

Una disposizione del regolamento di condominio prevede che le deleghe possano essere conferite solo ad altri condòmini, oppure a parenti dei proprietari. Qualora in assemblea partecipasse un soggetto delegato che non rientra in alcuna di queste casistiche, quindi un terzo, gli altri partecipanti possono decidere di escluderlo dalla partecipazione? Se invece questo soggetto venisse ammesso, le eventuali deliberazioni potrebbero essere in qualche modo invalidate dalla partecipazione comunque irregolare del delegato?