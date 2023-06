Se è in conflitto di interessi, l’impiegato pubblico non può partecipare alla deliberazione di un atto urbanistico di Edoardo Valentino

Gli è impedita anche la fase preliminare nelle questioni che interessino essi stessi o i parenti fino al quarto grado









Il caso oggetto della decisione Cassazione sezione II, 19 maggio 2023, numero 13788 principia a seguito della demolizione e ricostruzione di un edificio in un piccolo comune.

Alla demolizione di un primo stabile, infatti, era seguita la costruzione di due stabili in sostituzione, con modifica delle dimensioni ed edificazione adiacente alla proprietà del vicino. Questo vicino, data la presumibile violazione della normativa sulle distanze, aveva deciso di agire giudizialmente, convenendo in giudizio...