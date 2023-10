Se non si convoca l’assemblea per modificare il regolamento di Cesarina Vittoria Vegni









La domanda Può incorrere in sanzioni un amministratore di condominio il quale non convochi l’assemblea per la discussione di una bozza di revisione del regolamento condominiale, ex articolo 1138, secondo comma, del Codice civile?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 23 ottobre

L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che l’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore, oppure quando ne facciano richiesta almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. In ogni caso, si ritiene che il rifiuto di convocare l’assemblea da parte dell’amministratore rientri, anche nell’ipotesi descritta dal quesito, fra le gravi irregolarità previste dall’articolo 1129, dodicesimo comma, n. 1, del Codice civile (Cassazione civile, sezione VI , 28 luglio 2020 , n. 15995; Tribunale Mantova, 22 ottobre 2015), in conseguenza delle quali - secondo l’undicesimo comma del medesimo articolo - l’amministratore può essere revocato.