Se in seguito a lavori l'unità fa parte di condomìni diversi di Augusto Cirla









La domanda La domandaUn edificio costituito da tre scale è diviso in tre condomìni, uno per scala. Con il passare degli anni, sono stati eseguiti lavori di accorpamento e ristrutturazione nelle varie unità immobiliari, e il risultato è che ora esistono immobili facenti parte, di fatto, di condomìni diversi. Gli amministratori non hanno mai provveduto a modificare le tabelle millesimali e nel tempo si sono creati squilibri e litigi tra i vari condòmini. I proprietari che si ritengono più danneggiati dalla situazione attuale vorrebbero riunificare i condomìni rifacendo la tabelle millesimali, ma i condòmini che ne risulterebbero verosimilmente danneggiati si rifiutano. In questo caso, è possibile che alcuni proprietari di uno dei condomìni agiscano in giudizio per chiedere una riunione “forzata” in un solo condominio, rifacendo le tabelle millesimali? Se la risposta è affermativa, sono richieste maggioranze particolari?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 7 agosto

Il condominio esiste di fatto in conseguenza della strumentale coesistenza di parti e servizi comuni con unità immobiliari di proprietà esclusiva. Se si è giunti a costituire i tre condomìni di scala, significa che in ciascuna di queste scale esistevano beni e servizi comuni solo alle unità immobiliari di quella scala, e non di altre. A differenza dello scioglimento (articoli 61 e 62 delle disposizioni di attuazione del Codice civile), la legge non prevede una specifica maggioranza per la riunificazione di un condominio, proprio perché la sua esistenza è subordinata alla semplice sussistenza dei presupposti di fatto evidenziati.

Solo in tal senso è possibile, occorrendo, farne accertare giudizialmente l'esistenza; questa non è tuttavia la fattispecie descritta dal lettore, nella quale i condòmini già hanno volontariamente provveduto a individuare tre condomìni, per cui in questo caso è impedito al giudice di modificare simile volontà. Piuttosto, stante la confusione “logistica” creatasi con lo scioglimento dell'originario unico condominio, è consigliabile che ciascun nuovo condominio proceda a rivedere, modificandola, la propria tabella millesimale, così da conformarla alla nuova realtà venutasi a creare successivamente allo scioglimento dell'intero compendio condominiale.