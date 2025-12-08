Se si vuole installare una canna fumaria in condominio va avvertito l’amministratore

L’installazione di una canna fumaria in condominio è spesso argomento di discussioni e controversie sia per i disagi arrecati dai fumi emessi dall’impianto e sia perché possono sorgere lamentele legate al decoro architettonico dell’edificio. Pertanto, per evitare eventuali discussioni condominiali, è bene chiarire quando si può installare una canna fumaria in condominio e quali sono le regole da rispettare.

Il rispetto della normativa

In ambito condominiale le canne fumarie possono essere installate sia in presenza di un impianto...