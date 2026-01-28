Se per un videocitofono rotto va rifatto tutto l’impianto

La domanda In un condominio di nove appartamenti si è guastato un videocitofono, che risulta irreparabile, dato che è molto vecchio. Di conseguenza, andrebbe sostituito tutto l’impianto della palazzina, coinvolgendo anche gli appartamenti nei quali il videocitofono funziona ancora. Poiché il proprietario dell’appartamento in cui si è guastato il videocitofono non può rimanere senza servizio, come deve procedere l’amministratore? La spesa per sostituire l’intero impianto sarà a carico di tutti i condòmini o solo di quello che ha subìto il guasto?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 dicembre 2025

L’impianto citofonico rientra a pieno titolo fra le parti comuni del fabbricato condominiale, anche se l’articolo 1117 del Codice civile non lo menziona espressamente. L’elenco contenuto nella norma ha infatti carattere meramente esemplificativo: tutto ciò che serve all’uso e al godimento comune è, per definizione, parte della proprietà condominiale. Quando il sistema...