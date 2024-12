Senza bonus “prima casa” l’emigrato per lavoro che rientra in Italia

Per poter fruire dell’agevolazione a favore di coloro che si sono trasferiti all’estero per l’attività lavorativa è necessario che il requisito del trasferimento all’estero sia sussistente al momento di acquisto dell’immobile, per cui il temporaneo rientro in Italia, durante il quale avvenga l’acquisto immobiliare, inibisce la fruizione del bonus fiscale.