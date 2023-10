Senza la specifica indicazione del compenso, la nomina dell’amministratore è nulla di Eugenia Parisi

Il divieto di rinomina dell’amministratore revocato giudizialmente riguarda soltanto la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione

Un condomino ha impugnato una delibera assembleare concernente il respingimento delle dimissioni del precedente amministratore, già revocato giudizialmente. Il condominio ha chiesto il rigetto della domanda ma il Tribunale di Prato, con sentenza 599/2023, l’ha dichiarata nulla.

Il valore della lite si calcola sull’intero importo del consuntivo

La domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio e, dunque, al solo importo contestato; viceversa la domanda si estende necessariamente alla validità dell’intera deliberazione e, quindi, all’intero ammontare della spesa (Cassazione civile sentenza 9068/2022). Nel caso di specie, visto il valore complessivo, la domanda era stata legittimamente proposta davanti al Tribunale competente per luogo e non al Giudice di pace.

Limiti temporali del divieto di rinomina dopo la revoca

Il divieto posto dall’articolo 1129, comma 13 Codice civile relativo alla nomina dell’amministratore revocato giudizialmente è solo temporaneo in quanto riguarda soltanto la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione (Cassazione civile 3198/2023). Agli atti risultava provato che la delibera impugnata non era quella immediatamente successiva al provvedimento di revoca giudiziale e, dunque, la nomina, sotto quell’aspetto, è stata ritenuta valida.

La mancata specificazione del compenso

L’articolo 1129, comma 14 Codice civile per cui l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta, prevede la nullità testuale della delibera di nomina che non rechi la specifica indicazione del compenso. Proprio perché la sanzione prevista è quella della nullità, tale contestazione non soggiace al termine legale dei 30 giorni, che l’articolo 1137, comma 2 Codice civile impone esclusivamente per l’azione di annullamento.

Inoltre, la valutazione sulla nullità della delibera costituisce una questione di natura pregiudiziale e, in quanto tale, può essere sollevata d’ufficio anche dal giudice. Quindi, la costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale richiede la sussistenza di un documento, approvato dall’assemblea, che rechi l’importo dovuto a titolo di compenso; la giurisprudenza ha evidenziato che detto requisito formale può ritenersi soddisfatto anche in presenza di un richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso (Cassazione civile, sentenza 12927/2022).

Conclusioni

Tale previsione mira a garantire la massima trasparenza ai condòmini e a renderli consapevoli delle singole voci di cui si compone l’emolumento, al momento del conferimento del mandato. Nel caso di specie, i condòmini presenti all’unanimità avevano respinto le dimissioni dell’attuale amministratore, confermando anche il preventivo di spese annuali di loro conoscenza.

Tale circostanza, contenuta a verbale, però, non poteva soddisfare i requisiti imposti dalla legge, in ragione della sua genericità. Nemmeno il fatto che l’importo richiesto fosse uguale a quello degli anni precedenti permetteva di ritenere sanata l’omessa indicazione dello stesso nella delibera di nomina, che è quindi stata dichiarata nulla.