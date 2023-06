Senza specifiche tabelle per le spese di parti comuni ad uso differenziato, si applica la sola norma codicistica di Eugenia Parisi

Non è possibile invece ripartirle secondo la tabella generale, cioè quella relativa ai beni usati da tutti i condòmini indistintamente











I comproprietari di un appartamento impugnavano una delibera per un addebito di spese inerenti a parti non comuni, comunque non in uso agli attori, e per quelle di pulizia scale e di servizi di utilizzo diverso, poiché ripartite in violazione dei criteri di legge di ripartizione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 3033/2023, confermava l’illegittimità della delibera, accertata dal Tribunale.

Il primo grado di giudizio

Le spese ripartite con le delibere impugnate avevano ad oggetto in parte beni estranei al condominio...