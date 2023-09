Servitù nel regolamento e incarico di amministratore svolto da una società tra i temi della settimana di Antonio Scarpa

Di grandissimo valore è il contributo di P. Marzotti, Le servitù contenute nel regolamento condominiale e la loro opponibilità ai terzi (Cassazione 7 settembre 2023, n. 26066), in Diritto e pratica condominiale 18 settembre 2023, a proposito di tale recente ordinanza della Suprema corte. Mi limito a segnalare due spunti che offre il commento del bravissimo autore:

1) che ci si trovi dinanzi ad un contratto costitutivo di servitù prediale (in quanto tale connotata dal cosiddetto principio di ambulatorietà, per cui la titolarità della servitù si trasferisce insieme con quella del fondo dominante, e dal diritto di sequela, che si traduce nella opponibilità della stessa a chiunque acquisti diritti sul fondo servente: ad esempio, Cassazione 30 maggio 2023, n. 15249), e non invece ad un contratto costitutivo di una “servitù irregolare” (la quale consiste in un rapporto obbligatorio tra le parti, avente la funzione di determinare una situazione di vantaggio a favore del soggetto indicato nel relativo atto costitutivo e non a realizzare uno scopo di utilità per un fondo con l’imposizione di un peso su un altro fondo), è cosa che si accerta solo mediante interpretazione del titolo originario e della volontà delle parti di attribuire un diritto reale, non personale;

2) finché il costruttore dell'edificio rimane unico proprietario dello stesso, non è concepibile la costituzione di un rapporto di servitù tra due porzioni di esso, ostandovi il principio nemini res sua servit (nessuno può vantare una servitù nei confronti di una cosa propria), potendosi, piuttosto, configurare l'insorgenza della servitù per destinazione del padre di famiglia ove ne sussistano le condizioni ex articoli 1061 e 1062 Codice civile al momento dello scioglimento della comunione con divisione delle porzioni stesse.

In Diritto e pratica condominiale 19 settembre 2023 può leggersi l'intervento di A. Canale, Condominio, distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento: requisiti di legittimità, in commento all'ordinanza della Cassazione 25559 del 2023. Si veda, indicativamente, Cassazione 31 agosto 2020, n. 18131, secondo cui, già prima dell’entrata in vigore del novellato articolo 1118, comma 4, Codice civile, introdotto dalla legge 220 del 2012, deve riconoscersi a ciascun condomino il diritto di rinunziare legittimamente all’uso del riscaldamento centralizzato e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condòmini, se sia provato che dal distacco non derivano né un aggravio di spesa per gli altri condòmini né uno squilibrio di funzionamento, restando in tal caso fermo soltanto l’obbligo del concorso nel pagamento delle spese occorrenti per la conservazione e la manutenzione straordinaria dell’impianto (si vedano anche Cassazione 11 dicembre 2019, n. 32441; Cassazione 2 novembre 2018, n. 28051; Cassazione 12 maggio 2017, n. 11970; Cassazione 3 novembre 2016, n. 22285; Cassazione 29 settembre 2011, n. 19893; Cassazione 13 novembre 2014, n. 24209).

Il condomino rimane obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale (ad esempio, quelle per la sostituzione della caldaia), anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto condominiale, atteso che l’impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, al quale il predetto potrà comunque, in caso di ripensamento, riallacciare la propria unità immobiliare (Cassazione 29 marzo 2007, n. 7708).

Se, tuttavia, in seguito ad un intervento di manutenzione dell’impianto termico centralizzato, il mancato allaccio di un singolo condomino non si intende quale volontà unilaterale dello stesso di rinuncia o distacco, ma appare conseguenza della impossibilità tecnica di fruizione del nuovo impianto condominiale a vantaggio di una unità immobiliare, restando impedito altresì un eventuale futuro riallaccio, deve considerarsi che tale condomino non è più titolare di alcun diritto di comproprietà sull’impianto, e non è perciò nemmeno più tenuto a partecipare ad alcuna spesa ad esso relativa (ancora Cassazione 31 agosto 2020, n. 18131).

G. Avallone, L'amministrazione del condominio può essere affidata anche ad una persona giuridica, in Diritto e pratica condominiale 20 settembre 2023, analizza l'ordinanza della corte di Cassazione 10865 del 2023. Dopo la Riforma del condominio operata con la legge 220 del 2012, è normativamente acquisito che l’incarico di amministratore di condominio può essere conferito anche a una persona giuridica: l'articolo 1129, comma 2, Codice civile prevede che l'amministratore «contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico» deve comunicare «i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione …».

L'articolo 71-bis, comma 3, disposizioni attuative Codice civile chiarisce che «[p]ossono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice», nel qual caso i requisiti di nomina devono essere posseduti da tutti i soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti della società incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomìni. Quanto al possibile ingresso di nuovi soci nella società, incaricata dell'amministrazione condominiale, anche gli stessi dovranno ovviamente garantire il possesso dei necessari requisiti.

Infine, per la chiarezza delle osservazioni compiute, merita speciale segnalazione A.M. Colombo, Impugnazione di delibera assembleare: mai sottovalutare la mediazione, in Diritto e pratica condominiale 21 settembre 2023, che trae spunto da una recente pronuncia del Tribunale di Nuoro. È noto al riguardo che l'articolo 4, comma 2, del Dlgs 28 del 2010 prescrive che la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2, idonea all’adempimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, «deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa».

Ove si tratti di istanza di mediazione pregiudiziale ad una causa per impugnazione di deliberazioni dell'assemblea ex articolo 1137 Codice civile, occorre perciò tener conto che ogni domanda di declaratoria di invalidità di una determinata delibera dell’assemblea dei condòmini si connota per la specifica esposizione dei fatti e delle collegate ragioni di diritto, ovvero per una propria causa petendi, che rende diversa la richiesta di annullamento di una delibera dell’assemblea per un motivo diverso da quello inizialmente dedotto in giudizio (Cassazione 25 giugno 2018, numero 16675).

L'istanza di mediazione deve, perciò, indicare le ragioni di contrarietà alla legge o al regolamento di condominio della deliberazione che si intende impugnare, affinché l'amministratore di condominio possa consapevolmente partecipare al procedimento ed eventualmente aderire alla conciliazione, ai fini di cui agli articoli 71-quater disposizioni attuative Codice civile e 5-ter Dlgs 28 del 2010, per poi sottoporre all'approvazione dell'assemblea l’accordo o la proposta del mediatore. Se l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione della delibera condominiale non è fondato sulla medesima situazione e sui medesimi fatti costitutivi in precedenza prospettati nella istanza di mediazione, ed anzi indica motivi diversi o comporta nuovi temi di indagine, alterando l’oggetto sostanziale dell’azione, non può quindi dirsi rispettata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale consistente nell'esperimento del procedimento di mediazione.

In argomento, si rinvia anche a A. Mascia, Impugnazione delle delibere condominiali e istanza di mediazione, in Diritto e pratica condominiale 7 marzo 2023; A.M. Colombo, L’imprescindibile simmetria tra istanza di mediazione e impugnazione giudiziale di delibera condominiale, in Diritto e pratica condominiale 25 marzo 2022; L. Papaleo La riforma della mediazione al vaglio del condominio, in Diritto e pratica condominiale 17 luglio 2023; Il Punto della settimana, in Diritto e pratica condominiale 21 luglio 2023.