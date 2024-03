Servizio infermieristico nel condominio solidale di Macerata voluto dal Comune

Come una grande famiglia, che è raro in contesti in cui la coabitazione è obbligata. Invece succede da circa un anno e mezzo nel condominio solidale di via Pavese a Macerata. Quella dei «condomìni solidali» è un’esperienza ancora poco diffusa a livello nazionale, ma nelle Marche sembra dare dei risultati importanti sotto l’aspetto sociale vincendo la solitudine dei più anziani.

La struttura è un complesso costituito da 18 appartamenti ben rifiniti, occupati da persone sole o in coppia, ultra-sessantacinquenni...