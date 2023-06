Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

A dominare il tema dei rumori da movida, l’allontanarsi dell’accordo Ue sulle case green ed il dibattito sui crediti incagliati del 110%

Non è vero che il Covid ci ha reso tutti più buoni. Così è, anche se non ci pare, dal “sentiment” rilevato dagli amministratori di condominio, sottoposti al tour de force delle assemblee in cui si presentano i conti del riscaldamento della passata stagione. L'animosità non è solo durante la riunione ma anche per i piccoli fatti di cui è composta la vita in condominio. Non c'è empatia, né tolleranza. Conoscere le regole e informare è l'unica via per evitare che le liti non riguardino più il fatto ma il disvalore della persona, che rende il contrasto insanabile.

Risulta così davvero utile l'articolo di Giulio Benedetti che mette in fila tre sentenze paradigmatiche per capire e farsi capire su uno degli argomenti estivi più detonanti: i rumori. Ad accentuare i contrasti sono le difficoltà economiche che pesano diversamente tra chi vive in condominio. Il report del portale Idealista registra gli aumenti record degli affitti. Sono i notai ad avvisare che calano le compravendite e crollano i mutui per la cura da cavallo della Bce per frenare l'inflazione. Sempre più remota è la possibilità che i lavori della casa dei bonus possano ottenere nuovo fiato dalla partenza del portale di EnelX. Ance chiede la proroga oltre dicembre 2023. Spunta la soluzione Basilicata per i crediti incagliati: la regione individua gli enti tra le società controllate che ancora possono comprarli e va avanti negli acquisti, per salvare le imprese, non contro ma oltre i provvedimenti del Governo.

Nessun nuovo lavoro nelle assemblee d'estate. La notizia importante che l'accordo Ue sulla direttiva case green si allontana, almeno oltre luglio, spinge i proprietari a non decidere, se tutto resta ancora incerto, incentivi compresi. Residenti contro gli affitti brevi: è disapplicato dal Tribunale il provvedimento del Sindaco che cerca di evitare la gentrificazione. Bella piena la borsa degli attrezzi dei casi risolti. Contro il caldo c'è la soluzione fiscale perché sono ben tre le vie dello sconto che si applicano ai condizionatori. Per la locazione non abitativa, se si stipulano più contratti è efficace solo quello registrato. Solo chi delega, è legittimato a far valere vizi della delega ai fini dell'impugnazione della delibera. L'amministratore non ha diritto al compenso, se la sua nomina è imposta dal costruttore negli atti di vendita.

Il condominio, che ritarda ad eseguire i lavori, può essere chiamato a risarcire al danneggiato la perdita di valore dell’immobile. L'amministratore è senza poteri, se la canna fumaria, che disturba, è privata. È legittimo il decreto ingiuntivo per il recupero degli oneri condominiali anche senza lo stato di riparto. Terza puntata sul rendiconto elaborato dai software gestionali e le anomalie da evitare: si parla di situazione patrimoniale. Come si determina il risarcimento del danno non patrimoniale per violazione al Gdpr. I consigli per far collaborare i condòmini per la stipula della polizza condominiale che risponda alle esigenze di sicurezza di tutti. Come la donazione non trasferisce il diritto al risarcimento. Per non litigare: solo la mediazione “simmetrica” alla causa, evita che la domandi diventi inammissibile.

Cosa e come può decidere l'assemblea per disciplinare i parcheggi condominiali. Non si ha diritto all'uso dell'ascensore, costruito dal singolo su suolo privato di sua proprietà. Riscaldamento: l'efficientamento energetico fa diminuire le spese ma non la quota involontaria.Non deve mancare anche questa settimana la lettura de Il punto di Antonio Scarpa dedicato al contributo unificato per l'impugnazione e all'uso esclusivo in condominio di commento dei temi più importanti delle pronunce della settimana. Per chi voglia riflettere su sistema delle regole, utile la sintesi di Ettore Ditta sui principi fondanti a dieci anni dalla legge di riforma.

