Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Nuove regole sul monitoraggio dell’acqua nei palazzi, mentre sul fronte superbonus si ferma la corsa per villette e unifamiliari

Chiare, fresche, dolci ma soprattutto sane, le acque in condominio. Le nuove regole per il monitoraggio dell’acqua, in vigore dal 21 marzo 2023, diventano offerte di servizio dalle aziende che forniscono le analisi di controllo. Coinvolti tutti gli edifici, anche quelli con l’erogazione diretta al rubinetto, anche senza recipienti di distribuzione. Responsabili proprietario, titolare dell’attività e amministratore del condominio. Cambiano i parametri delle componenti chimiche e fisiche dell’acqua...