Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Si chiama “cartolarizzazione”, la terza via, tra detrazione e cessione del credito, per sbloccare i cantieri in affanno di liquidità. Sembra averla scoperta il gruppo «basta crediti incagliati», con la collaborazione di Confapi Liguria, che ha organizzato le manifestazioni che hanno per due volte bloccato la città di Genova. In sessanta giorni, contro i sei mesi del circuito bancario, sarà possibile, per le imprese, ottenere il 77,5%del valore nominale per i bonus maggiori e 67% per i bonus minori. Valori netti all’impresa, compreso la certificazione dei crediti e il costo degli intermediari: resta così l’85,25% dell’importo dei lavori per i superbonus al 110%.

Le risorse finanziarie così ottenute potrebbero permettere di concludere i lavori in corso, ora fermi, entro l'anno e di non subite il decalage dal 110 al 70%. Condizione perché tutto funzioni è che l'ente individuato operi correttamente. Ed è questo che sembra aver ottenuto il gruppo genovese, dopo aver collezionato molti crediti delle imprese aderenti, per fare massa critica. Negli articoli della settimana il calo dei consumi edilizi conferma che il superbonus è ormai alla fine. Il passaggio dalla detrazione in quattro anni a dieci si esercita con una opzione nella dichiarazione dei redditi. Ultimo effetto bonus per i redditi dei geometri che, per l'anno scorso, vanno al massimo. Sulle case green si apre uno spiraglio, molto tenue, sulla vendita delle caldaie a gas anche oltre il settembre 2029.

Per contrastare il caro spese l'edificio intelligente può anche far risparmiare l'acqua. E la Cassazione indica che, anche la Cosap non è dovuta, se l'obbligo non nasce dalla concessione per la costruzione dell'edificio. C'è tempo sino al 30 giugno per sostituire i cavi elettrici delle colonne montanti dell'edificio; sino al 24giugno si può rispondere alla consultazione di Arera con la richiesta di proroghe e ampliamenti. L'agenzia delle Entrate comunica oggi l'aumento delle transazioni di vendita nel 2022. Per gli affitti brevi, mercato ancora sotto nel 2019 ma con tariffe in crescita. Per non litigare l'indicazione di come, per le delibere invalide dell'assemblea, si può sostituire l'atto con altro emendato e gli effetti sulle impugnazioni.

Sono salvi dall'azione i condòmini morosi, solo con la delibera all'unanimità. Nel punto di Antonio Scarpa, si parla di condomino apparente e furti nel corso di lavori in condominio.Ci sono poi le regole per installare la bacheca digitale. Occorre l'aggiornamento continuo dell'amministratore sui casi sempre diversi a cui sono applicabili le regole della privacy. Principi e cautele su immissioni e risarcimento del danno da rumore anche da impianti di energia rinnovabile come le pale eoliche. Come l'Inail possa esercitare la rivalsa verso il condominio e l'amministratore per vittime e infortuni nei cantieri dei palazzi. Il caso dell'impianto fognario in supercondominio e le sue regole. Buona notizia: l'ascensore è installabile anche se l'assemblea dice no.

