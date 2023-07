Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

Bonus barriere allargato con cessione del credito fiscale per i lavori condominiali e negli appartamenti. L'amministratore del condominio, uomo di pace, al centro del processo di mediazione, per non litigare. Due novità importanti, con luci e ombre, ben definite dagli articoli della settimana. Per il bonus barriere sono ben descritti tutti i lavori agevolati, dalle rampe, agli ascensori, ai montascale, ma anche ai citofoni e, in casa alla ristrutturazione dei bagni, resi adatti a chi, anziano, si può trovare a breve nella condizione di non poterne fruire, sino alle finestre, con maniglie adatte anche ai disabili. Ne sono anche definiti i limiti.

Se lo scopo della norma è eliminare le barriere che impediscono la dignità di vita ai disabili o a chi può diventarlo, sono però moltissime le situazioni, nelle case antiche o anche moderne, in cui sussiste l'impossibilità tecnica, non ci sono gli spazi, contornati da proprietà private o da elementi portanti, per poter rispettare il decreto ministeriale. La conseguenza è che, in questi moltissimi casi, l'ascensore non sarà installato senza che possa contenere la carrozzella o il servoscala mentre invece risulterà quasi gratis dove lo spazio abbonda. Può darsi che una riflessione sull'applicazione del principio di eguaglianza che impone di non trattare in modo eguale casi disuguali, possa motivare a valutare diversamente queste situazioni di impossibilità tecnica alla realizzazione.

Prendere o lasciare è invece la scelta che da venerdì 30 giugno sarà sottoposta all'assemblea dei proprietari in lite con qualcuno. La mediazione ha nell'empatia, nel mettersi nei panni dell'altro, per valutare le proprie ragioni rispetto a quelle altrui, il motore dell'accordo. Negli articoli le motivazioni tecniche per cui la nuova procedura si può incagliare tra cui, la nomina del legale, che deve essere decisa in assemblea, anche per la mediazione. È quindi probabile che l'amministratore convochi comunque l'assemblea anche per cercare di far comprendere come accordarsi per evitare le maggiori spese del giudizio.

È altrettanto probabile che i condòmini, convinti delle proprie ragioni, non siano disponibili a cambiare opinione, fino a quando si parla di principi. Dopo la mediazione dovranno invece optare tra il valore incerto della causa e quello certo dell'accordo, un dato oggettivo che non lascia spazio ad incertezze.Per la casa dei bonus, brutta notizia se i lavori non sono terminati. Nell'articolo si spiega che i crediti già utilizzati vanno riversati all'erario. Buona notizia invece per il 110% salvo anche per i lavori trainati. Nuove procedure semplificate dell'agenzia delle Entrate contro le frodi delle cessioni. Mentre saranno convertibili in Btp solo i crediti fiscali per le spese 2022.

Calma piatta sui prezzi dell'energia, anche se, secondo Arera, occorre non abbassare la guardia. La discesa dei prezzi si è fermata e continuare nel risparmio energetico è la scelta giusta per neutralizzare eventuali rimbalzi.Per la vita in affitto, c'è il report che spiega che non si ferma la corsa dei canoni in Italia.Più complicata la vita in condominio se l’omessa costituzione del fondo speciale obbligatorio rende nulla la delibera condominiale. Seri dubbi su come si potranno realizzare le manutenzioni in futuro. Quasi impossibile in condominio che tutti paghino l'intera somma prima di iniziare i lavori se non con una programmazione a lungo termine. Scelta difficile anche per il finanziamento, coi tassi di cui è prevista la continua crescita mensile sino a quando l'inflazione non chinerà il capo.

Il Punto di Antonio Scarpa del 24 giugno affronta il tema dell'impugnazione delibere e servitù a vantaggio del costruttore. Focus su casi e questioni tutti importanti: si deve restituire il saldo attivo del condomino uscente. Non sono addebitabili, se non dopo sentenza, gli oneri per i solleciti nei confronti dei morosi. Se l'amministratore è inerte, il condòmino può sostituirsi a lui nella tutela delle parti comuni. Quali sono i rischi per la salute connessi al radon in condominio. Le regole per disciplinare con la maggioranza semplice l'uso del cortile.

Tutto sui rumori, dalla movida ai vicini, ora c'è la guida per il condominio. Quando anche l'inquilino può far causa al condominio. Alla ricerca del condomino scomparso, le indagini investigative, secondo privacy, per compilare l’anagrafica. Il condomino che demolisce un muro portante risarcisce i rinforzi strutturali eseguiti dal condominio. Non deve presentare il proprio listino, l'amministratore che è al rinnovo senza modifiche all'onorario. Software gestionali applicati al rendiconto: le anomalie possibili nel prospetto di ripartizione delle spese.

