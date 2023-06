Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

Passaggio a tutto elettrico in condominio da valutare adesso se si cerca di risparmiare sul riscaldamento il prossimo inverno

Il risparmio del riscaldamento d'inverno, si imposta d'estate. Occasione da cogliere, quella delle assemblee di giugno e luglio, per esaminare subito gli studi di fattibilità per il passaggio al tutto elettrico, con pompa di calore, o con l'aggiunta, se l'impianto di distribuzione è particolarmente disperdente, di un apporto “ibrido” con caldaia a gas, per le giornate più fredde. Condizione perché la proposta sia accettata, in un momento in cui nessuno ha voglia di spendere, che il risparmio sia tale da ridurre gli esborsi per il riscaldamento, sin dal primo anno, malgrado gli interessi necessari per spalmare le spesa nel decennio, al netto del bonus fiscale del 65%, in vigore sino al 2024.



A spingere alla scelta è anche il timore che questo bonus possa essere rivisto, con le modifiche in arrivo con la legge di bilancio di fine anno, che potrà tener conto della diversa impostazione di tutte le detrazioni, prevista nella delega fiscale. Da verificare, caso a caso, la fattibilità dell'opera, gli spazi comuni a tetto, l'adeguatezza della fornitura d'energia, la possibilità di schermare le emissioni di rumore e calore verso i vicini, per essere certi di non pagare in vertenze giudiziarie quello che si risparmia di combustibile.La migrazione al tutto elettrico è del resto l'intervento che può permettere di innalzare più facilmente la classe energetica dell'immobile.

La direttiva UE sulle case green – si racconta negli importanti articoli della settimana – sta facendo una partenza in salita e l'accordo appare lontano. È certo però che si andrà in finale, superati i primi scogli su ispezioni e controlli. Per il gas, c'è poi la conferma che, anche se il prezzo è sceso moltissimo, la spesa delle famiglie non cambia, per l'annullamento delle quote che il Governo, passata l'emergenza, ha deciso di non più finanziare. La scelta della trasformazione a pompa di calore, risulta così sempre conveniente.

Per la casa dei bonus come la conosciamo, non ci sono novità sui crediti incagliati delle cessioni fiscali, anche se i dati di Enea confermano che i nuovi cantieri sono tutti in condominio, mentre tutto si è fermato per villette e unifamiliari. E solo per queste c'è la proroga nel decreto alluvione. Articolo guida quello che fa la sintesi sulle tre vie per sanare le cessioni entro il 30 novembre, ancora di salvataggio per molte imprese.Per tutte le manutenzioni straordinarie e no, si cerca di cavalcare l'onda che sta montando, sull'obbligo del fondo spese “tutto e subito”, anche nel caso delle rate stabilite con l'impresa, secondo la Cassazione, per la massima tutela dei proprietari in regola coi pagamenti, rispetto a eventuali morosi.

I primi importanti pareri degli interpreti, sicuramente preoccupati che non si ripeta quello che avvenne nel 2013, il blocco dei lavori, e che spinse a modificare l'articolo 1135 Codice civile, comma 1, numero 4, per poi scoprire oggi che la cura era forse peggiore del male. Applicata letteralmente, e non secondo le intenzioni del legislatore, il fondo va obbligatoriamente costituito anche per i lavori a rate. La sanzione della nullità che segue alla mancata costituzione del fondo si applicherebbe non solo alle delibere dei nuovi lavori, ma anche a quelli in corso, tra cui, per il superbonus, anche alla quota che dal 2024 non sarà più pagabile con la cessione del credito fiscale, che scala dal 110% al 70%, per i lavori che ne abbiano i requisiti sin dall'origine.

Ne il punto di Antonio Scarpa si parla di abuso delle parti comuni, condominio consumatore ma anche di fondo speciale, in riferimento alle ultime pronunce. Nelle domande e risposte, l'esonero dei debiti del moroso che può essere approvato solo all'unanimità.Tempo già d'estate per chi abita in condominio: ed ecco i dissuasori antipiccioni, la cui installazione rientra tra le innovazioni per migliorare la salubrità dell'edificio. E i rumori molesti se, anche con le finestre aperte, panifici, pizzerie e pasticcerie non devono superare i 3 decibel dal rumore di fondo.Non significa segretezza, la privacy in condominio, ma chiedersi sempre se l'uso del dato è legittimo e organizzarsi perché rimanga tale: la vision che ne segue è spiegata in modo semplice ed efficace. Insegna a porsi sempre delle domande per darsi delle risposte che insegnano ad agire bene.

Lo strano caso del nuovo condomino che può impugnare la delibera nulla, antecedente a quando è diventato proprietario, ci spiega come molto diventa incerto, se il rimedio di eliminare quanto c'è di illegittimo, viene applicato in modo esteso alle decisioni dell'assemblea.Lo si deve al software, non solo alle competenze degli amministratori di condominio, la migliore chiarezza nei rendiconti: e ci sono le indicazioni su come verificare se il report che produce, fa quello che dice. Nuove figure e ruoli nella prassi condominiale. Il trustee è condomino a tutti gli effetti e va convocato in assemblea e ha diritto di voto e diritto di impugnare. È nulla la clausola del contratto di vendita che esclude dal trasferimento la proprietà di alcune parti comuni.

L’appaltatore è responsabile dei vizi costruttivi derivanti dalla omissione di indagini geologiche. Secondo un tribunale è ammissibile la tutela d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 per il ripristino del tetto condominiale. Se l'impianto è divenuto individuale non si richiede più il riparto spese. Guida operativa al massimo numero di deleghe in condominio e su come, per la consegna dei documenti al nuovo amministratore, nessuna norma conceda un termine e alla ripartizione corretta dei costi per la manutenzione della rampa di accesso ai box.

Infine l'eco dalle associazioni: Anaci realizza, per l'uso degli associati, l'applicativo su cloud di raccolta e gestione degli edifici da loro amministrati con l'obiettivo della transizione della sicurezza, digitale ed ecologica. Uppi, al tavolo ministeriale delle locazioni brevi, giudica giusta la direzione intrapresa. C'è l'evento Anapic dedicato all'aggiornamento degli addetti ai lavori. Secondo Appc per gli Affitti brevi e rischi futuri, bisogna evitare che il settore sia preda di grandi gruppi, finanziari o immobiliari. Per Anamni a dieci anni dall'entrata in vigore della riforma del condominio restano tanti i nodi da risolvere.

