Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Le preoccupazioni per i crediti incagliati in primo piano negli ultimi giorni

Solo a settembre forse ci sarà la piattaforma di Enel X. Resta limitata e timida l'apertura delle banche. Nel frattempo il prezzo delle cessione è di venti euro ogni cento euro spese, tale da rendere sconveniente sia per il condominio che per le imprese l'esecuzione dei lavori.

Il tempo residuo per non far scattare la tagliola al 70 per cento si sta del resto esaurendo: diventa impossibile in circa 5 mesi realizzare lavori che per un condominio medio di trenta appartamenti ammontano a quasi due milioni di euro. Sono trenta miliardi i crediti incagliati e parte il pressing per il rinvio. La richiesta di Ance di sei mesi di proroga, se data ora, permetterebbe a molte imprese di non fallire.

Uno spiraglio si apre però con la probabile riclassificazione come da “pagabili” a “non pagabili” dei crediti che permetterebbe di spalmare in più anni fiscali le cessioni e di migliorare di conseguenza le misure adottate. Si aggiunge però il rischio che l'orientamento della Cassazione che rende nulle le delibere prive di fondo precostituito - secondo l'articolo 1135 Codice civile, comma 1, numero 4 - si propaghi sia ai nuovi contratti che a quelli già stipulati. Necessario che il legislatore intervenga per evitare nuove incertezze che paralizzino ulteriormente il sistema, anche per le manutenzioni che si attueranno nei condomìni, nei prossimi anni, con incentivi fiscali ridotti.

Opportuno anche un intervento che renda più certa la possibilità del finanziamento dei lavori in modo da poter spalmare l'esborso in più anni, anche se con il pagamento di interessi, oggi con TAEG al 7,8%.Per le spese ordinarie, secondo Facile.it. il prezzo del gas crolla ma le spese in condominio non scenderanno. Caro potabilità per l'acqua per i nuovi controlli: una via possibile, per evitare rilevazioni in continuo, come se il condominio fosse un acquedotto. Realizzare una analisi dei rischi per edificio, obbligatoria dal 2027, per organizzare i prelievi dove e quando davvero serve. Litigare costa, sempre di più in condominio e questo può contribuire a mettersi d'accordo. Nell'articolo il caro causa per il servizio giustizia e i suoi effetti.

Fuori come un balcone, di difficile interpretazione, sono i criteri da adottare per distinguere quando il poggiolo è condominiale, quando non lo è, e quando tutti pagano alcuni suoi elementi decorativi.Finisce così, la storia infinita dei contrasti per le tabelle millesimali, se si possono correggere a maggioranza.I consiglieri non contano nulla, è la dura verità nell'articolo sui poteri del consiglio di condominio.Risarcibile il danno da caduta in condominio anche in assenza di testimoni oculari.

Serve la fattura per farsi pagare le spese sostenute per il ripristino del tetto.È libero l'accesso da parte dei proprietari all'anagrafe condominiale.Gli extra consentiti e quelli no, per l'onorario dell'amministratore.Anche un delegato può essere eletto presidente dell'assemblea.Liti per i parcheggi, come si cambiano i criteri di assegnazione.Privacy uguale sicurezza informatica. Regole semplici che salvano dai guai.E poi c'è il punto di Antonio Scarpa, tutto sulle pronunce della settimana: si parla di aperture di finestre, mediazione e morosità.

