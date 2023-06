Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

Link utili Superbonus e villette, anche le flat tax nel reddito per il quoziente familiare

Ultime assemblee negli edifici cittadini prima della pausa estiva. Sul tappeto restano i bonus edilizi ed il risparmio energetico

Ormai è tempo d'estate anche in condominio. Il tempo ciclico ripropone il rumore insopportabile dei lavori di manutenzione degli appartamenti individuali eseguiti nella buona stagione, delle immissioni dei televisori accesi a finestre aperte, delle unità esterne dei condizionatori che aumentano ogni anno. Il caldo di giugno riempie di erbe vie e passaggi. Per le città senza barriere verso la campagna, è il momento del cinghiale sotto casa: di topi, piccioni e gabbiani, ma anche di zanzare, pulci, formiche e persino blatte.

In città prosegue la lunga marcia delle assemblee da fare tutte prima della fuga d'agosto. Al mare e ai monti le riunioni saranno invece proprio d'agosto. Tra i temi affrontati quelli dei fastidi della movida estiva: articolo importante, quello della settimana, che individua la responsabilità dei comuni che può permettere la class action. Per rendere più efficiente l'impianto di riscaldamento, resta il dubbio: sì alle caldaie a gas oppure no dal 2029; l'Europa per ora è divisa. Chi deve decidere non sa se convenga cambiare tecnologia e passare a pompa di calore, oppure aspettare ancora.

Cer, le comunità energetiche, sono pronte a partire. Dovrebbe arrivare a fine giugno il regolamento del Mase, dopo la verifica Ue. È il momento delle proposte delle utilities dell'energia, che si offrono di gestire loro la comunità energetica o il gruppo di autoconsumo sulla copertura, anche a costo zero, ma acquisendone la gestione per almeno un ventennio: al condominio la metà dell'energia prodotta e compensata coi consumi realizzati. Enea, del resto, si legge negli articoli, afferma che con fotovoltaico sul 30% dei tetti sarà soddisfatto il fabbisogno elettrico residenziale. E ci sono molto progetti aperti anche per le scuole e le pmi.

Anche gli ultimi fuochi del superbonus, tra gli argomenti “clou” delle assemblee. C'è la notizia, da circolare delle Entrate, che il superbonus resta al 110% con il cambio dell'impresa, e questa conferma riapre la possibilità che i cantieri sospesi abbiano nuova vita anche se i prezziari non saranno modificati per l'aumento dei prezzi. Sul fronte dei crediti incagliati, Enel congela la piattaforma per rilevare gli effetti del superbonus. Le imprese hanno però trovato la via della cartolarizzazione dei crediti: si promette che l'istruttoria duri poco e per 100 euro di lavoro da superbonus resta all'impresa 85,25 euro e per un bonus facciate 69,75 euro. Senza ferie quindi i cantieri aperti anche d'estate, dato che la Cilas blinda il 110 per il 2023, e non si deve andare oltre per non passare al 70% di detrazione.

Tra le ultime istruzioni per l'uso, utili a tutti, pubblicate: superbonus in dieci anni, contribuenti al bivio già nel modello 730/2023. Per le villette, anche le flat tax nel reddito per il quoziente familiare. Arriva per via interpretativa e non per proroga, il paracadute delle Entrate per i lavori di riqualificazione green degli Iacp. Ai general contractor, le prestazioni professionali sono da fatturare con Iva al 10%. Nuovi casi d'uso per la vita in condominio. Nel punto di Antonio Scarpa: estranei in assemblea e convocazione con mail ordinaria.

L'articolo sul rendiconto e software gestionali: tra le anomalie da evitare quelle dei conti che rappresentano i flussi di cassa. Tutto sul giorno e l'orario dell'assemblea. Come il rendiconto consuntivo, per successivi periodi di gestione, non debba riportare tutte le somme dovute. Sull'amministratore: le inadempienze senza prova non annullano il diritto al compenso del pregresso amministratore. E come l’amministratore uscente è tenuto al pagamento del disavanzo di cassa. E c'è l'esempio pratico per il calcolo dei bonus per opere su parti comuni e alloggi in condominio. E la spiegazione della regola su chi paga per ripristinare il parapetto del terrazzo privato. Come e perché il magazzino senza allacci non paga il consumo di acqua.

Per le regole della privacy applicate in condominio, tracciati i confini del risarcimento del danno per violazione al Gdpr. Si moltiplicano le liti per l'alimentazione dell'auto elettrica. Le maggioranze per sopprimere il servizio di portineria. Il caso strano di come una delibera prima nulla, diventa poi annullabile nel corso di causa. L'amministratore è sempre legittimato esclusivo in caso di impugnazione di una delibera. Diventa improcedibile la domanda se il promotore della mediazione ne ostacola lo svolgimento.

Buona notizia per i proprietari, per evitare i danni delle morosità irrecuperabili c'è ora la polizza di tripla tutela Anaci.Utile articolo di psicologia dei gruppi. Si spiega che il condominio è un gruppo obbligato, sofferto e subìto da chi vi partecipa, solo superare un bisogno emozionalmente percepito da tutti migliora lo stare insieme. Al centro l'amministratore, che è travolto o si salva se riesce a rendere semplice e comprensibile che il vantaggio individuale può coincidere, come nell'alluvioni, con quello comune.

