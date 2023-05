Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

Di nuovo in salita i prezzi energetici, mentre la settimana è stata dominata ancora dal dibattito sui bonus edilizi ed il via libera al decreto cessioni

Energia più cara, mentre la proroga delle accensioni decisa dai sindaci, riduce, ogni giorno di più, i risparmi conseguiti, con sacrifici e con qualche maglione in più, durante l'anno.

Sono molti gli impianti di riscaldamento che potranno sfruttare l'estate che verrà per il passaggio a ibrido o a pompa di calore. Obiettivo, evitare gli spaventi del novembre scorso e sfruttare l'aumento dei prezzi previsti per rientrare prima dell'investimento, anche se finite le cessioni, sarà indispensabile il finanziamento bancario.

«Rivedere l'intera materia degli incentivi edilizi in modo tale da combinare la spinta all'efficientamento energetico e antisismico degli immobili con la sostenibilità dei relativi oneri di finanza pubblica e l'equità distributiva»: questo l'annuncio del Governo, nelle prime pagine del Def. Ne segue il solito dubbio. Muoversi subito con la programmazione dei lavori. Oppure attendere le modifiche di cui non si conosce però la portata e l'impatto sulle situazioni condominiali, in cui c'è chi può spendere e chi no?

Sulle novità del decreto cessioni ora legge, da seguire on line il tavolo di lavoro per rispondere ai quesiti dei lettori. Negli articoli pubblicati la novità che più dà respiro ai crediti incagliati è la doppia possibilità di remissione in bonis entro il 30 novembre. C'è la speranza che, non prima di giugno, EnelX, utility e banche mettano insieme la piattaforma per riaprire il mercato. Pù 65% dei nuovi cantieri, malgrado lo stop delle cessioni. Nel dossier on line la rassegna su come si cambia dalle villette alla sostituzione di infissi e caldaie. Avvertenza utile che lo sconto in fattura è sull'intero compenso anche con errore nell'acconto. Si moltiplica la sanzione per il rinvio a novembre. Mentre lo spalma crediti da quattro a dieci anni, solo per il 2022, resta per ora in attesa di attuazione.

Tra chi è rimasto coi lavori bloccati ci sono i pentiti del superbonus, a cui resta però poco spazio di manovra. E c'è anche la rappresentazione delle difficoltà anche se i lavori iniziati vanno avanti tra mille ostacoli. Per le questioni piccole ma importanti, tutte condominiali: ribadito, per ogni lavoro in condominio, con e senza cessione, che è nulla la delibera che approva lavori straordinari senza costituire un fondo speciale. C'è la guida sull’obbligo contributivo, per chi compra e chi vende e sugli effetti verso il condominio e i terzi creditori. Una possibilità in più, per l'obbligo di partecipazione personale alla mediazione: è possibile conferire procura sostanziale dinanzi al notaio.

Per la privacy sul trattamento dei dati, l'indicazione per il condominio che è titolare del trattamento e le conseguenze del ruolo assunto. A ciascuno il suo giudice, con la guida alla competenza per le cause condominiali. Chi usa paga, anche per l'acqua, anche se non si è fatto sempre così. Il recupero delle spese dell'usufruttuario dal titolare del diritto di abitazione. Sono i rappresentati a revocare l'amministratore del supercondominio. Rendiconto condominiale: da cosa deve essere composto e su che criteri deve basarsi. Per gli affitti: negli usi diversi da abitazione, è invalido l'accordo extra contratto per il pagamento delle spese.

È riconosciuta la legittimità del «canone a scaletta» anche nella locazione ad uso abitativo. Affitti brevi, 13 associazioni presentano proposte per stop a ulteriori regole.Nel Punto di Antonio Scarpa approfondimenti su edilizia residenziale pubblica e danni a terzi, transazione su spese condominiali, appalto stipulato dall'amministratore per lavori sulle proprietà esclusive e il fondo speciale per la manutenzione straordinaria. Sempre in edicola e su Amazon «Il caso superbonus. E tutto quello che è (ancora) possibile ottenere» scritto dai giornalisti del Sole 24 Ore Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste e Giuseppe Latour. Una cronaca della più discussa tra le agevolazioni fiscali per la casa.

