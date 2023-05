Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

Sul fronte proteste sui crediti incagliati del superbonus, dal Comune di Genova il via libera ad una proroga sino a settembre delle occupazioni suolo dei ponteggi

Sale l'inflazione, salgono i tassi di interesse. Sale il prezzo del gas di aprile del 22,4%, per la decisione del Governo di eliminare gli sconti introdotti quando il prezzo era troppo alto.

La stagione dei rendiconti che inizia da metà maggio, terrà conto delle variazioni. Ci vorrà almeno una rata in più per sopperire agli aumenti generalizzati. Non sarà semplice gestire per gli amministratori di condominio, stretti tra le giuste pretese dei fornitori e le altrettanto motivate difficoltà dei condòmini, sempre meno in regola con i pagamenti. Le azioni giudiziarie hanno tempi lunghi e occorre concedere tempo a chi è in difficoltà. Di qui la necessità del ritardare al massimo possibile i pagamenti di acqua, luce e gas che rappresentano ormai oltre il settanta per cento delle spese.



Nulla di nuovo per i crediti incagliati della casa dei bonus. Serve maggiore tempo anche in questo caso. Piccolo ma importante risultato delle proteste, di cui la città di Genova è stata la capitale: arriva l'autorizzazione del Comune ad una proroga sino a settembre delle occupazioni suolo dei ponteggi. Scaduti i termini, si sarebbero altrimenti dovuti smontare e anche il differimento del pagamento dà qualche fiato in più a proprietari e imprese. Un'iniziativa che è probabile sia applicata da altre amministrazioni locali. Continua, sempre a Genova, l'adesione di imprese e lavoratori autonomi che hanno partecipato alla protesta, ad un gruppo per la vendita coordinata dei crediti, in modo da non subirne decurtazioni speculative come invece potrebbe avvenire se si presentassero sul mercato ad uno ad uno.

Altro aiuto, attuato con i provvedimenti delle Entrate, sempre di questa settimana, in applicazione del decreto cessioni: la possibilità dell'opzione di spalmare i crediti a dieci anni, anche per ciascuna delle singole rate annuali. Ciò permette ora una maggiore possibilità di compensazione con le imposte da pagare in futuro. Negli articoli della settimana, per la maggior parte dei condomìni, non coinvolti dalle vicende della casa dei bonus, una serie di casi risolti, utili a prevenire problemi.L'assemblea telematica si può fare anche senza modifica al regolamento contrattuale, se l'assemblea ha detto di sì. Sono ormai prassi ordinaria le assemblea “ibride”, con partecipazione sia in presenza che in videoconferenza.

Secondo il Tar Lazio, il Comune deve tener conto delle osservazioni dei vicini per i lavori eseguiti di cui si chiede il condono edilizio. Ne Il punto di Antonio Scarpa, attenzione sulla servitù di parcheggio, che sarà esaminata dalle Sezioni unite della Cassazione, e sui quorum dei condomìni minimi, da due a otto appartamenti. Consigli pratici di tutela della privacy per l'amministratore, applicate al caso delle immissioni di rumore dovute a disabilità. C'è la guida pratica al distacco dal riscaldamento centralizzato.

E come, se l'appalto finisce male, le responsabilità possano essere ripartite tra il committente e il direttore dei lavori.Le regole per valutare come legittimo l'interesse ad impugnare la delibera. La Cassazione stabilisce che non è reato non eseguire i lavori prescritti nell’ordinanza sindacale. Sempre più complesso il ruolo dell'amministratore di condominio. Nuove proposte di Anaci a Milano per la collaborazione con le associazioni dei consumatori. E nasce il corso di laurea per ottenere la qualifica professionale per formare esperti in amministrazione condominiale.

