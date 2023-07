Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

Dall’obbligo di Soa per imprese impegnate in lavori oltre la soglia dei 516 mila euro all’attesa sulla direttiva delle case green, le principali notizie degli ultimi sette giorni

Photocredit: Gregorio Bisso

Utilizzare il risparmio di energia da fotovoltaico, con le Cer o il gruppo di autoconsumo, si può, per pagarsi i lavori di manutenzione periodica dell’edificio, facciate e terrazzi.



Da venerdì 17 febbraio lo sconto in fattura non c’è più. E secondo la Cassazione è nulla la delibera dell’assemblea che appalti i lavori, senza aver prima costituito il fondo per sostenerli. Alternativa è quella del finanziamento che costa però ogni mese di più per la crescita annunciata dalla Bce dei tassi. Il mutuo decennale costa circa il 45% della somma spesa: in pratica la detrazione fiscale decennale, se si vive, permette di annullare l’impatto degli interessi. Non così però per gli incapienti che possono detrarre poco o nulla.

Aggiungere al finanziamento per il terrazzo anche la spesa per realizzare la comunità energetica può essere la strategia vincente. Permette, anche a chi non ce la fa, di utilizzare i risparmi così conseguiti, per pagare le spese altrimenti difficilmente sostenibili. L’amministratore di condominio, se informato, può mettere insieme le capacità tecniche per sfruttare quest’opportunità, già da ora, con la disciplina sperimentale che regola Cer e gruppo di autoconsumo, in attesa che in autunno arrivi il Dm che consentirà l’organizzazione a regime.

Si tratta di una prospettiva nuova, che può offrire denaro fresco alle imprese. Sono molte quelle che hanno il fiato corto per i crediti incagliati nella casa dei bonus. Il rischio default di alcune e l’effetto domino delle azioni revocatorie potrebbero travolgere molto altre. Per evitare che questo accada, occorrono risorse dall’economia reale, dagli investimenti per il risparmio energetico che si pagano da soli coi risparmi conseguibili.

Su Condominio Smart Pro lo speciale del 28 giugno «Bonus casa, le ultime novità» descrive la complessa situazione di attesa sulla direttiva delle case green e i possibili incentivi e i timori del complessivo riordino di tutti i bonus che l’autunno porterà, nell’applicazione della delega fiscale. Non sembra una buona idea quella di permettere la cessione solo agli incapienti perché l’impostazione dell’appalto per rispettare verifiche e congruità fa aumentare di molto i costi generali che sarebbero attribuiti a tutti i proprietari e non solo a chi non ce la fa.

È scattato dal primo luglio l’obbligo di Soa per i lavori che superano i 516 mila euro. Diversi gli articoli che ne parlano in dettaglio.

In condominio, dopo dieci anni dalla riforma, si parla dei suoi effetti concreti sulla vita di chi ci vive. Tra gli argomenti de “Il punto” di Antonio Scarpa la rimozione della canna fumaria dal lastrico e i difetti di manutenzione.

Afferma la Cassazione che, se non è stato approvato il bilancio, l’amministratore non può esigere il compenso. Il Tribunale di Monza costituisce un elenco per la nomina degli amministratori giudiziari che siano, secondo quanto promosso da Anaci, dotati di certificazione Uni.

Non è ancora noto ma proprietari, amministratori e titolari sono ora direttamente responsabili della qualità dell’acqua: da realizzare l’analisi dei rischi che permetta di dimensionare i prelievi secondo le reali condizioni di ogni edificio. E non sarà semplice per l’amministratore spiegare le nuove procedure e motivare le spese che comportano se, come dice lo studio psicologico pubblicato, i condòmini si fidano troppo di internet e lo contestano perché non sanno usare correttamente la rete.

Posteggio selvaggio anche d’estate: i giudici applicano il reato di violenza privata. Condizionatori non in facciata ma sul tetto: il regolamento di condominio non può vietarlo.

I racconti della spazzatura: quando i bidoni bloccano l’accesso ai box e la responsabilità per la differenziata diventa solidale.

Valido il rendiconto per competenza per il Tribunale di Potenza.

Non è poi così immobile l’edificio in condominio se si discute su chi paga le spese della scala per gli appartamenti unificati. Per le telecamere installate dal privato – dice il Garante della privacy - va provato il rischio effettivo.

Nulla o annullabile la nomina dell’amministratore senza formazione periodica, una cautela importante che i proprietari devono verificare, perché ogni settimana niente resta come prima.

Consumi idrici, sempre necessaria l’unanimità per ripartire le spese con criteri diversi dal regolamento. Per chi affitta: b&b nel condominio, se il regolamento non lo vieta è via libera. Per i costi condominiali risponde sempre il proprietario.

Ottima notizia, Enea presenta l’Osservatorio per promuovere le comunità energetiche rinnovabili, stabile per giugno la bolletta gas.

