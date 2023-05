Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

È finita, questa settimana, la stagione del riscaldamento: consumi ridotti, ma occorrerà aspettare la lettura dei ripartitori

Finisce, dal 1° settembre 2029, la vendita delle caldaie a gas secondo la bozza del regolamento Ue. Dal 2027 scatta l'eco tassa su Oil&Gas a rendere più care le bollette. Se oggi tre sono le vie per il riscaldamento, probabile che ne rimarrà soltanto una: il passaggio a pompa di calore. Tutto questo è ben spiegato negli articoli della settimana. E c'è anche l'indicazione su come serva, per gli stabili vincolati, il nulla osta per installare i motori esterni. E come, parte dell'energia necessaria, potrà essere compensata dalla produzione di energia dai fotovoltaici sul tetto o dalle altre rinnovabili, se l'edifico diventa parte delle Comunità di energia rinnovabile. Nasce così un nuovo ruolo dell'amministratore di condominio, che può diventare il referente remunerato della comunità.

È finita, questa settimana, la stagione del riscaldamento: se i consumi si sono complessivamente ridotti, occorrerà aspettare la lettura dei ripartitori, per capire come le variazione dei prezzi hanno impattato sulle spese individuali. È probabile che la pressione verso gli amministratori di conoscere i dati, sia più importante rispetto agli anni precedenti.Anche i consumi elettrici sono in frenata: Terna comunica a marzo meno 5%. È solo del 9% il bonus per i sistemi di accumulo, attribuito dalle Entrate, in proporzione alle richieste.

Casa dei bonus: Unicredit riapre ma acquista solo sino a 600 mila euro, prima per i lavori in corso, solo dai già clienti, e solo dopo gli altri. Quasi pronta invece la startup della nuova piattaforma di EnelX. E sul mercato, se non si può aspettare, costa dal 21 al 25 per cento lo sconto praticato sul valore della detrazione del 110%. Miscellanea di notizie, tutte sui bonus: il Def rifà i conteggi e sono 6 miliardi, i costi extra. Parte dal 2 maggio lo spalma crediti 2022 in dieci anni. Le Entrate confermano in circolare, che dal 1° luglio, niente detrazioni se l'impresa non ha la Soa. I crediti edili scaduti nel 2022 non sono recuperabili anche con il ravvedimento. Salva la cessione, per i bonus per l'edilizia libera, se c'é il preventivo firmato. Nelle zone sismiche resta cedibile il superbonus solo per specifici interventi. È possibile l'accollo anche solo per la detrazione.

News di vita in condominio: verde in condominio, gli interventi di tutela e quando attiene al decoro. Il condòmino non può parcheggiare l’autovettura di fronte al cancello molestando le persone. Danni da infiltrazioni: meglio aspettare, prima di riparare, perché la fattura non basta come prova. Annullabile il rendiconto contenente un compenso maggiorato, non convenuto, per l’amministratore. Realizzare tramezzi, senza permesso di costruire, non è reato, anche se aumenta il carico urbanistico. L'appaltatore è tenuto a verificare e comunicare le eventuali carenze del progetto fornito dal committente. Niente sanatoria edilizia al condomino, privo di autorizzazione all’esecuzione di una terrazza a tasca.

Le regole della privacy per il Centro elaborazione dati. Il condominio non può essere vincolato senza termine agli obblighi derivanti dalle convenzioni urbanistiche. Come fare se l'inquilino è irreperibile al termine della locazione. Notariato e amministratori di condominio Anaci insieme per fornire la guida semplice gratuita al condominio per non litigare. In video on line l'ultima puntata dello Sportello superbonus: il 110% fra regole ed effetti economici. E sempre più vendite, in edicola e su Amazon, de «Il caso superbonus», il giallo avvincente dell'agevolazione più difficile e misteriosa della casa dei bonus.

