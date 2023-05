Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

A dominare la settimana il divieto Ue di commercializzazione di tutte le caldaie, anche di quelle ibride

Passare a pompa di calore. Per gli impianti da ammodernare l'indicazione è chiara anche se, come invece appare probabile, il divieto di commercializzazione di tutte le caldaie, anche di quelle ibride, non si dovesse applicare sin dal 1° settembre 2029. Le case degli italiani, dopo la rivoluzione del calore contabilizzato, che ha reso più povero chi abita all'estremo più alto e più basso dell'edificio, e più ricco, chi sta ai piani intermedi, stanno per essere nuovamente sconvolte.

Per gli impianti individuali, occorre rivedere tutto l'impianto, per collocare nel punto meno esteticamente invasivo l'unità esterna e dislocare all'interno nuove tubazioni di distribuzione e anche i vecchi caloriferi vanno cambiati. Per i centralizzati, non è pensabile, se non con contributi tipo il superbonus, rifare l'impianto, vecchio e disperdente. E così si cercherà in ogni modo di tenere in vita la caldaia esistente destinata a diventare storica, a dispetto dell'efficientamento. I tempi troppo brevi produrranno del resto aumenti eccessivi dei prezzi e difficoltà dei produttori di corrispondere all'aumento della domanda. Un intero comparto industriale dovrà essere in tempi brevissimi riconfigurato.

Nelle case sono senza l'isolamento le tubazioni di distribuzione e, in molti casi, soffitti e pareti. Gli impianti a pompa di calore, che nella soluzione aria - acqua non superano i sessanta gradi, rischiano di dimostrarsi insufficienti a riscaldare abitazioni e uffici. E anche la rete di distribuzione elettrica è destinata a dover essere adeguata dalla cabina di distribuzione sino dentro casa, anche con la sostituzione dei cavi inadatti a reggere i nuovi carichi di consumo.È così indispensabile leggere, in questa settimana e ancor di più, in quelle che verranno, gli ultimi articoli che individuano gli scenari imminenti, visto che l'Ue approverà un regolamento immediatamente esecutivo.

Utile così l'articolo che delinea come cambieranno i bonus casa, per i quali è stata anche rivista e pubblicata on line e in edicola, la nuova guida completa.Nessuna nuova notizia invece sul mercato dei crediti incagliati. Sarà probabilmente giugno il mese del re start del mercato. Per questo, i gruppi spontanei nati sui social per organizzare la protesta dei crediti incagliati si stanno trasformando in luogo di aggregazione di venditori di crediti fiscali validati. L'obiettivo è mettere insieme crediti del taglio di 50 milioni, omologati per sicurezza, da vendere e non svendere, ad acquirenti selezionati.

Un brivido in più sulla incertezza dei crediti, la sentenza del Tar Veneto, pubblicata in settimana, che chiarisce che la Cilas non esclude la possibilità dei controlli dei Comuni sullo stato legittimo degli immobili oggetto d'intervento. Nuove certezze invece sullo spalma crediti che permetterà di distribuire in dieci anni e non in quattro i crediti 2022 perché arriva a brevissimo il manuale delle Entrate.Le regole condominiali saranno l'ambiente in cui il progresso tecnologico andrà a collocarsi.

Più che in altri ambiti, sono gli interessi individuali che esse suscitano, a diventare la condizione perché ogni novità possa svilupparsi o perire. Ad esempio quella della convocazione del condomino che non si sia dichiarato come tale, a carico dell'amministratore, secondo la Cassazione – si riferisce nell'articolo - introduce un elemento di incertezza nell'efficacia delle decisioni dell'assemblea, che si sana solo con il decorso del termine di impugnazione delle delibere. Sempre indispensabile il Punto di Antonio Scarpa che si occupa della deliberazione inesistente e danno alle parti comuni.

La richiesta delle immagini sta diventando prassi se ci sono le telecamere installate: nel pezzo pubblicato le regole per trattarne i dati nel rispetto delle regole del Gdpr, per dire sì o no all'accesso ai dati, senza timore di sbagliare.A domanda risponde: sono sette le domande e sette le risposte, una al giorno, per questioni specifiche, tutte utili.

