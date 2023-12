Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

A dominare ancora i bonus edilizi mentre monta il dibattito sulla fine del mercato tutelato per sei milioni di famiglie

Arriva il freddo e questo in condominio significa qualche sacrificio in più specie per chi è in povertà energetica. Disattivare l’acquirente unico, che acquista sul mercato libero per sei milioni di famiglie, è la novità del prossimo anno. Di qui i timori dei consumatori che sono confusi, si legge in un articolo della settimana. Scegliere di non scegliere, la determinazione che verrà adottata dai più. Almeno sino a quando non si conoscerà il prezzo dell’offerta placet a cui il condominio sarà migrato a forza. È infatti probabile, come già avvenuto ad aprile per l’energia elettrica, che il meccanismo competitivo dell’asta attuata da Arera, porti a situazione più vantaggiose rispetto a quelle presenti sul mercato.

Per chi ha da fare il tetto o la facciata, il 2024 è l’ultimo anno dei bonus 50, 60 e 65%. C’è però la novità di un nuovo fondo che permette il finanziamento dei lavori, anche se occorre rinunciare ai bonus, e si fa l’ipotesi dell’interfaccia verso Cdp e Bei. Gli incapienti non avrebbero del resto modo di compensare gli interessi con la detrazione. Oggi mutuare le spese di manutenzione al condominio costa il 46% nel decennio e chi non paga imposte, e si presume più debole, sarebbe altrimenti penalizzato dall’impossibilità di compensare gli interessi con la detrazione. Per il superbonus da 110 a 90, il fondo indigenti, si legge in altro articolo, si è invece rivelato un flop per chi abita in condominio.

Rilevatori di fumo ed estintori e impianti a norma per gli affitti brevi, insieme con il codice Cin, codice identificativo nazionale. Erano del resto norme che regionalmente erano per lo più già applicate. Saranno obblighi rispettati perché già oggi, sono i vicini della casa affittata brevemente a richiedere i controlli dei requisiti con sanzioni ora nuove e più pesanti.

Casa dei bonus: scatta il censimento dei crediti inutilizzati, per capire quanti sono e a quanto ammontano. In questo modo le Entrate realizzeranno l’operazione verità sull’ammontare dei crediti davvero esistenti.

Negli articoli in rassegna su “il punto” di diritto e pratica condominiale curato da Antonio Scarpa: il mancato rinnovo dell’incarico all’amministratore e risarcimento del danno, le spese di riparazione del lastrico solare, la responsabilità risarcitoria dell’ex amministratore che non riconsegna i documenti e la truffa dell’amministratore mediante falsi verbali di assemblea.

Per i casi e le questioni di vita condominiale: è annullabile la delibera che suddivide le spese per rifare il cortile addebitandole per metà a carico dei proprietari dei box. La sopraelevazione è consentita solo se avviene nel rispetto della normativa antisismica. Detonante per gli effetti sui lavori del superbonus la pronuncia del Tribunale di Roma che dichiara nulla la delibera che ha approvato il cappotto termico con la riduzione dei balconi di proprietà esclusiva.

Veri vademecum: c’è quello che indica come valide le iniziative giudiziarie promosse dall’amministratore poi revocato. Nella mediazione per la scelta dell’organismo e dell’avvocato e la prassi necessaria che si sviluppa sempre in più incontri. Altri sull’impugnazione della delibera inesistente, il calcolo della maggioranza per teste e millesimi, sulla legittimità delle tabelle di gestione, riferite all’uso diverso di impianti e beni comuni in condominio anche se è sempre presente, in giurisprudenza, il contrasto tra i quorum necessari per approvare i millesimi.

Tutte pratiche le situazioni esaminate e risolte circa quando sotto una terrazza si riscontrano infiltrazioni, la vicenda della documentazione trattenuta dall’amministratore uscente. Il caso strano della richiesta che il Comune, a Napoli, debba rispondere della mancata manutenzione degli edifici privati, per non aver obbligato agli interventi. La responsabilità dell’amministratore nel trattamento dei dati e gli obblighi a cui va incontro ai sensi dell’articolo 28 Gdpr. Come il committente dell’appalto domestico verifica l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa. Come l’unicità della fondazione determina la condominialità dei pilastri. In condominio, è sempre applicabile il Codice del consumo ai contratti antecedenti l’entrata in vigore che si siano rinnovati.

In edicola e on line, si trova la Guida Condominio Facile 2024

