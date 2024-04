Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

È ancora un incubo quello dei cantieri dormienti, realizzati virtualmente nelle notti delle Cilas di fine 2022, quando il governo aveva previsto un termine alla possibilità di fruire della cessione, e si inviavano le pec per conquistare il posto per renderla possibile. Quanti siano nessuno lo sa, almeno sino a quando non sarà reso concreto il censimento.

Ed é stangata per 15 mila condomìni, si legge negli articoli della settimana,dove la parola passa alle assemblee. Con la tagliola sui crediti nuovi esodati del superbonus – si legge ancora - e con lo stop retroattivo per chi non ha ancora avviato i lavori. Per le barriere, lo stop totale alle cessioni rivela un dedalo di regimi temporali. E in una simile situazione è lunare il fatto che la casa «green» apra a 19 miliardi di risparmi e a 200mila occupati. Senza incentivi saranno solo annunci a cui nessuno darà attuazione.

Nelle case, orfane dei bonus, nessuno ha voglia di investire, almeno sino a quando non saranno chiare le soluzioni tecnologiche definite in Ue e negli stati membri. Metano si, metano no, l’idrogeno che verrà, il costo dell’energia che dopo la fine del mercato tutelato non ha più mitigazione del prezzo, e il fotovoltaico delle Cacer, occasione oppure un’altra spesa: la vicenda delle cessioni spaventa moltissimo e nel dubbio si sta fermi. E se davvero sanare tramezzi, finestre e nicchie diventerà più semplice con la norma per le piccole irregolarità, l’incertezza permane per tutte le manutenzioni edilizie senza incentivi, se non il vecchio 36%, e l’impossibile superbonus al 65%. E in condominio, senza una programmazione delle priorità, non si va avanti.

È finita con il 4 aprile la stagione della comunicazione delle detrazioni fiscali. I commercialisti hanno vissuto da brivido il blocco delle comunicazioni correttive anche se, si legge, la nuova trasmissione dell’opzione annullata poteva essere immediata.

Per la vita in condominio, sta per finire il riscaldamento. Dalla prossima settimana l’annunciato rialzo delle temperature consiglia di ridurre gli orari di accensione. L’anno scorso, per la maggior parte dei territori, la chiusura degli impianti è avvenuta non il quindici ma l’otto di aprile e quindi ci siamo.

Negli strumenti offerti da “il punto”, di diritto e pratica condominiale, di Antonio Scarpa: sulla pluralità di condomìni e la nomina dei rappresentanti per l’assemblea di supercondominio, sui condomini morosi e e il terzo creditore del condominio, delle distanze legali tra costruzioni e norme integrative, e gli effetti della morte del comodante.

Per i 40 anni dell’esperto risponde: chi ripara il fotovoltaico prima dell’allaccio alla rete; ok alla delega al collaboratore dell’amministratore; maggioranze diverse per installare i pannelli fotovoltaici condominiali.

Altri strumenti utili: la delega conferita via telefono non è valida. Occorre una delibera assembleare per lo svolgimento di domande in un giudizio introdotto da un condòmino. La trasformazione del tetto a falde in terrazza rientra nelle facoltà del condomino dell’ultimo piano. La numerazione civica interna dell’edificio e l’importanza in caso di intervento dei mezzi di soccorso. L’interruzione del termine di decadenza ricomincia a decorrere con il verbale negativo. L’intollerabile puzza di frittura in condominio causa l’inibizione dell’attività dell’esercizio commerciale. È legittimo l’accesso ai titoli autorizzativi dell’ambulatorio nell’edificio condominiale. Il condomino può chiamare in causa direttamente l’assicurazione del condominio. No al varco aperto del ristorante che sfocia nel parcheggio. Le spese attribuite quanto il tetto copre solo una parte dell’edificio. La delibera non impugnata costituisce titolo per l’ingiunzione di pagamento. L’amministratore non risponde degli ammanchi se il condominio non li prova con gli estratti conto. Quando l’aggiornamento dell’anagrafe condominiale consente di comunicare correttamente la lista dei morosi ai creditori insoddisfatti.

Casi strani: cartelli in condominio a Grosseto: annunciavano finte benedizioni pasquali. A Milano patteggia il custode che vendeva immobili con falsi documenti. Focus, per Facile.it, sulle pulizie di casa in bolletta costano oltre 230 euro l’anno. Per le piscine condominiali, il 6 aprile Anaci Brescia e Assopiscine fanno il punto sulla gestione. E parte da Genova il primo progetto di car sharing elettrico condominiale: si scopre che per renderlo sempre utilizzato basta che l’edificio sia davvero grande e in periferia e l’auto di fronte alla portone di ingresso.

