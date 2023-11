Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

Vicini ad una decisione sulle case green, mentre Bruxelles ha dato il via libera al decreto Comunità energetiche con aiuti per 5,7 miliardi

Gas e elettrico vanno al mercato libero. Per il gas, per la fine della maggior tutela sono in ballo 6,1 milioni di contratti domestici. Rinnovabili, finalmente ci siamo. Da Bruxelles arriva il via libera al decreto Comunità energetiche con aiuti per 5,7 miliardi. Anche per la direttiva per le Case green, si va verso l’accordo con priorità ai lavori su 5 milioni di edifici. Vita sempre più difficile. L’affitto costa di più del mutuo; il reddito familiare netto per l’affitto supera del 33% quello necessario per l’acquisto di un’abitazione.

Casa dei bonus con la remissione all’ultimo atto: scadenze, importi e condizioni. Per il bonus colonnine elettriche 2023: le domande sono inoltrabili entro il 23 novembre. Sconto antibarriere, c’è il sì al 75% per gli infissi posti sulle scale.

Crediti incagliati: in Basilicata parte lo sblocco dei crediti rimasti fermi. Cantieri del 110% fermi, risoluzione contratto o adempimento sono azioni sempre alternative. Bonus casa, via al censimento delle Entrate sui crediti non più utilizzabili.

IL PUNTO della settimana a cura di Antonio Scarpa: partecipazione all’assemblea del custode dell’immobile pignorato, servitù e nota di trascrizione, appropriazione indebita dell’amministratore, nomina dell’avvocato del condominio.

Condominiale puro: Annullabile la delibera che suddivide le spese per rifare il cortile addebitandole metà a carico dei proprietari dei box. Tutti i condòmini concorrono alle spese di guardiania notturna. La riparazione dello scarico orizzontale delle acque nere. Assemblea: i vizi di forma comportano l’annullabilità. Via libera all’antenna sul lastrico di proprietà esclusiva altrui solo se il radioamatore prova di non poter disporre di altri spazi. Se l’illecito è istantaneo con effetti permanenti la prescrizione scatta alla cessazione del danno.

I criteri per ripartire la spesa dei muretti dei giardini. Morte del condomino: è onere dell’amministratore cercare gli eredi per l’invio dell’avviso di convocazione dell’assemblea. L’opera eseguita con modalità tecniche diverse non costituisce innovazione. Nell’edificio di edilizia pubblica l’alloggio del custode non è usucapibile. Costituisce intralcio all’attività dell’amministratore la richiesta di documenti degli ultimi 5 anni. L’amministratore che ordina lavori straordinari non urgenti paga personalmente

Guide utili, per ogni giorno: mediazione senza errori: il regolamento dell’organismo e la designazione del mediatore. Decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali, quale documentazione è necessaria. Il diritto condominiale preso sul serio: il fotovoltaico va anche senza delibera. La proprietà esclusiva di un bene comune deve risultare dall’atto costitutivo del condominio. Come l’amministratore può trattare dati dei privati che gli vengono trasmessi. Qual è la definizione di delibera assembleare e come è possibile contestarla. E-commerce e affitti brevi, scatta la raccolta di dati sui redditi online.

Dalle associazioni: Confabitare plaude al provvedimento contro le occupazioni abusive. Superbonus, Anaci ritiene indispensabile una proroga oltre il 31 dicembre.

Un altro condominio è possibile: Immobili del futuro tra paglia, sughero e retrofit senza ponteggi. E il domicilio digitale facilita gli avvisi ai condòmini, fine delle raccomandate, tutti rintracciabili.

