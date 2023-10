Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

In settimana i dati sulla crescita record di cantieri superbonus in condominio, anche se restano in troppi gli edifici con ponteggi abbandonati

Sale il prezzo del gas e alcuni sindaci rinviano le accensioni e limitano le temperature e gli orari del riscaldamento. La guerra in Israele e in Palestina produrrà presto i suoi effetti sui prezzi. Un atteggiamento parsimonioso contribuisce senz’altro a mitigare la loro crescita anche se sarà impossibile riprodurre i risultati di risparmio dell’anno scorso, in assenza di un provvedimento generale di contenimento dei consumi.

Crescita record dei lavori del superbonus mentre si avvicina di settimana in settimana la fine del 110/90 per cento. I proprietari, che sono nella condizione di esercitare ancora la cessione del credito fiscale, dovranno procurarsi autonomamente la quota di spesa non cedibile. Ma questo in condominio può comportare gravi difficoltà o impossibilità per chi non ha i quattrini e ha approvato i lavori nella convinzione di non dover sostenere alcun esborso. Entrare altrimenti in un contenzioso giudiziario con l’impresa, non finire così i lavori e perdere il diritto alla detrazione e alla cessioni già effettuate, potrebbe essere la scelta peggiore.

Sono ancora molti i cantieri che stanno partendo, tutti di eco più sisma bonus. Sono però molto più numerosi gli edifici con ponteggi abbandonati, ormai da mesi, che rischiano, per i crediti bloccati, di non essere mai più conclusi.

In questa situazione, si legge con un poco di stupore, l’articolo che riferisce dello sprint in Ue per chiudere entro fine anno sulla direttiva delle Case green, un provvedimento che però sarà secondo quanto comunicato da Confedilizia molto ridimensionato, mentre l’accordo sulla limitazione dei gas da adottare nelle pompe di calore rischia di bloccare l’export.

Tra gli strumenti utili offerti da NT+Condominio, la sintesi per rimediare agli errori per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Per vivere in casa propria, anche in condominio, la notizia che arriverà l’anno prossimo, il nuovo vademecum privacy dell’autorità garante. L’indicazione pratica di quali sono e come deliberare sulle opere pregiudizievoli al decoro. Per non litigare è valida e può essere utile la clausola arbitrale contenuta nel regolamento.

A domanda risponde: sulle infiltrazioni dal terrazzo e la divisione delle spese, sulla compensazione dei costi in caso di lite «interna», circa le regole per modificare i criteri di ripartizione, come sia legittima e necessaria l’azione di accertamento del condominio per far dichiarare l’accettazione dell’eredità, chi deve pagare la riparazione del lastrico ad uso esclusi che copre parti comuni, chi e come si pagano le spese quando i beni comuni servono i condòmini in misura diversa.

Sulla protezione dei dati: le regole per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza per il controllo della raccolta differenziata. È autorevole intervento di chi partecipa all’autorità garante su come non incorrere in errori e in gravi sanzioni, proprio nell’installazione delle telecamere.

Altri casi risolti: antenna centralizzata, il condomino che non riceve il segnale non può imporne la sostituzione. Quale sia il termine per impugnare la delibera e la sospensione per effettuare la mediazione. Come l’amministratore non possa agire per danni alle proprietà esclusive se quelli condominiali sono residuali. È nulla la delibera che vieta al condomino il distacco dall’impianto termico centralizzato. È sempre efficace la delibera che non è stata impugnata.

Ne IL PUNTO della settimana a cura di Antonio Scarpa la restituzione della quota non dovuta di tariffa del servizio idrico integrato per l’inadeguato funzionamento dell’impianto di depurazione, l’stanza di mediazione e domanda riconvenzionale, sul distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento e circa le spese condominiali che competono all’assegnatario dell’abitazione familiare.

