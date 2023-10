Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

A dominare le leggi regionali in materia di crediti fiscali e bonus casa e il prezzo del gas, in attesa della direttiva Case green in programma il 12 ottobre

Ancora pochi giorni e saranno accesi i primi impianti di riscaldamento e, già a settembre, il prezzo del gas è salito del 4,8%.

Il 12 di ottobre sarà poi la data decisiva a Bruxelles delle Case green; per i condizionatori già adottata la decisione che verrà inserita in direttiva con obbligo di gas naturali dal 2035.

Per i bonus casa, con crediti fiscali sempre incagliati, dopo la Basilicata anche in Piemonte c’è la legge che permette l’acquisto alle partecipate regionali. Ance denuncia: la corsa di fine anno per completare i lavori del superbonus al 110% comporta rischi per la sicurezza. Poste riapre gli acquisti e non varia i prezzi anche se solo verso privati e per importi limitati. Per il superbonus da 110 a 90%, al via le istanze per il contributo per i proprietari a basso reddito, da presentare entro la fine di ottobre. Con lo stop alle cessioni, il bonus casa va in fumo per il 25% dei beneficiari. Il superbonus si mangia i 5 miliardi di aiuti sulle bollette. Sono 2 miliardi i crediti bloccati per i controlli. Parte la piattaforma per la ripartizione dei crediti in dieci anni.

Inizia a sgonfiarsi l’effetto sui prezzi della bolla del superbonus. Ancora alti i ponteggi, sono invece diminuiti i prezzi degli isolanti. E questo fa ben sperare che, per chi deve realizzare la facciata o il tetto, che la spesa ritorni presto sostenibile.

Casi risolti dai Giudici di vita in condominio: commette violazione di domicilio chi, non condòmino, parcheggia l’auto nel cortile. I divieti contenuti nel regolamento contrattuale devono essere specifici. Stalking: si realizza anche con due sole condotte moleste o minacciose ma “disagi” e “fastidi” non fanno scattare il reato. Il Garante Privacy affronta, in un incontro online, i temi caldi dell’applicazione del Gdpr alle situazioni condominiali. Da leggere la riflessione pratica sul tema antico di attribuire la soggettività all’ente condominio, distinta da quella dei proprietari. Umidità di risalita, c’è il dovere di custodia anche in caso di ultra petizione. È nulla la delibera istitutiva del servizio di vigilanza armata per tutelare i condòmini. Non si prescrive l’onere condominiale indicato nel bilancio non impugnato. Rendiconto condominiale: registro, riepilogo e nota sono inscindibili. Ci sono sanzioni per l’autorimessa senza certificato antincendio. La tinteggiatura scuri esterni è a carico di singoli condòmini

Su “Il punto”, la rassegna di Antonio Scarpa di diritto e pratica condominiale articoli completi sul divieto di nuova nomina dell’amministratore revocato, appropriazione indebita commessa dall’amministratore, maggioranza occorrente per la conferma dell’amministratore, incendio del fabbricato e responsabilità penale dell’amministratore.

Nuova possibilità sono offerte dalle Entrate per l’ ispezione ipotecaria online anche per i documenti cartacei.

Bere in sicurezza l’acqua del rubinetto in condominio fa risparmiare. Sui controlli dell’acqua per il consumo umano arrivano le linee guida dell’Istituto superiore di sanità. Conoscere il proprio impianto serve a eseguire solo quando occorre le analisi necessarie.

