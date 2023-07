Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

Link utili Telecamera in condominio, il diritto alla sicurezza prevale sulla riservatezza

Dalle regole per i parcheggi passando per le novità sui bonus edilizi gli ultimi giorni sono stati impegnati anche da un focus sull’edificio smart realizzato da Enea

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Telecamera installabile, se protegge la propria abitazione, anche se inquadra i passaggi comuni e gli ingressi dei vicini. Nel tempo d'estate, di case vuote per le vacanze, è pronuncia con effetti importanti che apre all'installazione diffusa negli edifici. L'esigenza della propria sicurezza prevale, secondo il Tribunale, sul diritto altrui alla privacy. Commette reato chi sversa liquidi oleosi nella fognatura condominiale. Bisogna pensarci prima di scolare gli oli esausti della frittura o della scatola di tonno negli scarichi anziché raccoglierli e correttamente smaltirli. Gli effetti sono devastanti per il ciclo di depurazione delle acque e possono bloccare, come nel caso del ristorante, anche i tubi condominiali.

Non c'è appalto senza imprevisti e, talvolta, anche costi aggiuntivi. Per evitarli occorre sempre impiegare molto tempo prima, nella progettazione e nella descrizione dei lavori, per non pentirsi dopo. La sentenza commentata spiega come se l'assemblea non approva gli extra le maggiori somme non sono dovute. I lavori aggiuntivi non possono essere approvati né dall'amministratore, ancor meno dalla commissione lavori e neppure del direttore dei lavori.

Più auto che parcheggi. A spiegare come disciplinarne l'uso la sentenza di Cassazione commentata che spiega bene perché sia possibile attribuire il pagamento di un indennizzo a chi usa con una seconda auto gli spazi condominiali, diventati insufficienti per i complessi edilizi con tre auto per famiglia.Quando il sottotetto è mio e me lo gestisco io. Le regole che permettono di determinare quando è vinta la presunzione di condominialità. Nuovi spazi che nelle città come Roma e Milano possono essere di notevole valore economico, altrimenti inutilizzati.Per chi vive in affitto le regole di pagamento e riscossioni delle spese condominiali che escludono l'amministratore e il condominio dai rapporti con il conduttore.

La gentrificazione avanza nelle città: aumentano gli affitti brevi e i soggiorni diventano così rapidi. Ne Il punto di Antonio Scarpa: La riforma della mediazione nelle controversie condominiali, il riparto delle spese per il consumo dell'acqua e consenso tacito, la delega in assemblea e debiti condominiali e ricorso per cassazione del singolo condomino. Nei casi decisi e commentati, utili da leggere: cambia il quorum per approvare i millesimi, a seconda delle modifiche da apportare. In mediazione il legale non può autenticare la procura a se stesso. Come procurarsi l'accesso al fondo con la rapidità dell'azione cautelare.

Per la casa dei bonus e le sue storie. C'è l'ipotesi di un blocco delle azioni civili per evitare il fallimento delle imprese impossibilitate ad adempire per i lavori fermi per il blocco della cessione dei crediti. Discorsi estivi sotto l'ombrellone su come far ripartire i bonus a 60/70 o 100 per cento, se l'intervento è più green e l'Isee è più basso. Ma solo alla fine di settembre con la Nadef si avranno più concrete indicazioni. Buone notizie: i rendiconti raccontano che, per chi ha adottato il controllo attento dei consumi, mai come quest'anno la spesa del riscaldamento è stata contenuta. La grande paura di non poter pagare ha spinto tutti a risparmiare. Sarà smart l'edificio realizzato da Enea grazie all’ intelligenza artificiale. Quest'anno però hanno vinto gli edifici intelligenti tutti naturali.

Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio: per risparmiare tempo e ottenere l'informazione critica, giornalistica, utile. Il vero aggiornamento è il proprio lavoro, svolto giorno dopo giorno, con la capacità di guardarsi da fuori. Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio offre al lettore questo punto di vista. A chi fa l'amministratore di condominio la consapevolezza che il suo ruolo è importante e che con il suo quotidiano non è mai solo.

Per leggere gli articoli selezionati per voi nel corso di questa settimana cliccate qui e poi, una volta aperto il file, fate click sul titolo scelto.

Per abbonarsi al Quotidiano Condominio scrivere a servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com o telefonare allo 0230300600 .