Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Tempo d'estate e di necessità di maggiore sicurezza nei condomìni svuotati dalle ferie

Coi primi furti delle vacanze d'agosto si scopre quanto sia utile l'installazione delle telecamere in condominio. A confermarlo sono gli agenti di pubblica sicurezza, della polizia scientifica e dei commissariati di zona, con cui anche l'amministratore di condominio, quando lo scasso per il furto interessa le parti comuni, si trova ad interagire. Tutti afferamno che, se ci sono le telecamere, furti e danneggiamenti quasi spariscono. Se la spesa dell'installazione è dei proprietari, la difficoltà di rispettare le regole per il trattamento dei dati è tutta dell'amministratore. Una difficoltà in più è far percepire che l'accesso ai dati è solo motivato da una base giuridica ben definita.

Nessun “grande fratello” per controllare le abitudini dei vicini ma anzi rispetto scrupoloso delle regole che, proprio questa settimana, il garante privacy ha richiamato nel rapporto annuale di cui si parla negli articoli in rassegna. Tra gli altri articoli raccolti, quello sul parcheggio selvaggio, applicabile anche nelle città turistiche, ora stracolme. Il parcheggio anche condominiale è luogo di dimora privata e la violazione ha tutela penale.

Ma sono molti quest'anno quelli che le ferie non le faranno. Il commento al rapporto Nomisma registra come siano sempre di più le famiglie schiacciate tra mutui e affitti insostenibili malgrado la spesa per l'energia, determinata da Arera per il mercato tutelato, sia ora diminuita del 2 per cento. Tra le prime somme a non essere pagate o rinviate, sono sempre le spese condominiali. Utilissimo l'articolo in cui si afferma che l'approvazione del fondo cassa morosi è legittima solo se sussiste l’urgenza.

Per gli edifici alle prese coi bonus il tempo sta finendo. Malgrado questo è singolare che siano molti i cantieri che nascono ora, probabilmente dopo un invio documentale inoltrato prima dello stop delle cessioni. Per i crediti incagliati si narra come possa diventare concreta la garanzia Sace, se l'Ue confermerà, tra qualche mese, che non si tratta di aiuto di stato.

Ottima notizia quella della probabile attivazione del fondo per gli incapienti anche se sarà sino ad esaurimento dei venti milioni di euro stanziati e solo per sopperire alla riduzione della detrazione dal 110 al 90 per cento, nell'ultima legge di bilancio.

Focus sull'amministratore e le sue storie, nell'indagine Unipol sulla vita in condominio. Non è una novità che vi si litighi ma sono molti a dichiararsi insoddisfatti proprio del ruolo dell'amministratore giudicato spesso irreperibile. E c'è il commento di una associazione sui motivi, l'indicazione delle inadempienze che portano alla sua revoca. E la nullità della sua nomina in caso di mancata indicazione dei suoi onorari.

Sempre più sono gli edifici in cui, invece di parlarsi si usa internet per comunicare: serve così sapere che il reato di molestie o disturbo alla persona si commette anche con l'invio di messaggi di posta elettronica e c'é il divieto di comunicare l'indirizzo delle email a tutti mettendoli in copia conoscenza e non in ccn (copia conoscenza nascosta) e che l'assemblea convocata con email ordinaria è annullabile.

Tanti casi risolti di vita in condominio: ne “Il punto” di Antonio Scarpa, il commento alle pronunce su fondo speciale, videosorveglianza e spese per l’ascensore. È nulla la delibera assunta a maggioranza che aumenta le spese di gestione per chi usa più spesso l'ascensore condominiale. È valida la delibera «ribaltata» dal condomino sopraggiunto. È valida l'assemblea anche senza il verbale sottoscritto. Annullabile la delibera se l’avviso di convocazione è inviato via mail al coniuge convivente.

Ci sono le regole per la stipula del contratto di assicurazione da parte dell'amministratore. Affermato il principio che il cappotto non deve ledere il decoro dell'edificio. Missione impossibile estinguere la servitù di passaggio in condominio. L'indicazione di come compensare debiti e crediti anche nel precetto, durante il processo. Per le immissioni intollerabili, è Cassazione che la lesione del diritto si presume.

