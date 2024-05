Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Sempre più temuti gli effetti del superbonus andato fuori controllo non solo da parte di chi ne sta fruendo o è coi lavori in corso ma dalle persone apparentemente non coinvolte, che sanno bene che la Nadef di autunno dovrà cercare di mettere a posto i conti nel rispetto del nuovo patto di stabilità europeo.

Indispensabile così leggereSuperbonus, «Così la manovra spalma crediti travolge 10 miliardi di lavori nel 2024» e «Superbonus, spalma crediti in 10 anni obbligatorio per tutti» mentre in «Superbonus, pressing per il 50% ai Comuni del gettito sui controlli» c’è la proposta di rendere attivi i Comuni, che hanno l’informazione sulle pratiche presentate e la possibilità di diretta verifica sul territorio, con ricerca finanziata dai risultati dei controlli. E per il bonus facciate – in altro articolo - c’è il recesso del condominio se la ditta appaltatrice è inadempiente.

Sempre di grande interesse, anche se in parte offuscato dall’impatto delle inchieste giudiziarie sulla corruzione in politica, i passi avanti del salva casa con le proposte che passano dal Senato e non per decreto legge, mentre per le «transazioni immobiliari, il calo rallenta ma i prezzi crescono ancora» e «Mutui, sconti fino a 60 punti base su prodotti green» l’andamento del valore delle case.

Convivenza sempre difficile se in condominio ci sono gli ospiti degli affitti brevi: così è in «B&B in condominio, illegittima la maggiorazione delle spese condominiali» e c’anche il contrario in «Ascensore che si blocca e scale sporche: paga maggiori spese il titolare del B&B in condominio».

D’impatto sulle possibilità di reddito immobiliare poi l’articolo «Affitti, sì alla cedolare quando l’inquilino è un’impresa: arriva l’ok della Cassazione» con le nuove regole sdelle Entrate sulla cedolare al 26% per chi affitta due appartamenti.

Finito il riscaldamento, arrivano i rendiconti ed è sempre la spesa più alta, utili indicazioni in «Contabilizzare per risparmiare ma attenzione alla vetustà degli impianti». Può capitare che si sia qualche errore. Utile così in «Speciali condominio: Il ruolo dell’amministratore nella correzione del rendiconto condominiale».

Tre consigli per chi ha bisogno dell’ascensore: «Se l’ascensore è a spese di un solo condomino non è necessario il via libera dell’assemblea»; «Il diritto condominiale preso sul serio: l’installazione degli ascensori e l’uso più intenso del bene comune»; «Ascensori: i requisiti per il beneficio del 75%».

Cassetta degli attrezzi sempre piena con: pannelli solari: il dubbio pregiudiziale sull’uso degli spazi collettivi non basta; bonus mobili, non basta il preliminare registrato; la Cassazione rivisita il trattamento fiscale delle donazioni modali; edilizia, senza congruità a pagare sono i professionisti; il condominio ha diritto di visionare ed estrarre copia dei titoli edilizi rilasciati al supermercato che disturba la tranquillità dei condòmini; costi di gestione, il rimborso all’amministratore avvocato; l’evoluzione della legittimazione del creditore nei confronti del condominio: trasformare la finestra in porta è innovazione; se i lavori non sono mai stati eseguiti, la quota versata è rimborsabile o compensabile; il ruolo dell’audit privacy di verifica nel condominio; occorre la fattura al mini condominio se è dotato di codice fiscale.

Per “il punto” di diritto e pratica condominiale, a cura di Antonio Scarpa: polizza fabbricati, responsabilità del proprietario per i danni prodotti da immobile locato, danni da perdita del superbonus , rendiconto condominiale e sequenza cronologica delle operazioni, condomini sorti prima del codice civile del 1942, vendita e mancanza del certificato di agibilità

Buona notizia che La stipula di una polizza di tutela legale del condominio non viola il dissenso alle liti del singolo. Anche se accade spesso che le polizze siano congegnate in modo tale che il risarcimento capiti ma sia cosa rara e difficile.

