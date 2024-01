Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Il decreto “salva spese” passa senza modifiche. C’è chi si dispera perché non riuscirà a completare i lavori, chi teme il grande freddo per il mercato dell’edilizia, chi rischia la casa, ingabbiata dai ponteggi, anche per le spese del contenzioso. E c’è chi invece esulta. Si tratta di parte dei “cantieri dormienti”, quelli con la Cilas inviata entro il 2022, il cui valore e l’impatto che possono avere sui conti dello Stato nessuno conosce. I “dormienti” hanno conservato il diritto alla cessione, seppur al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025.

Tra il valore dei prezziari e i prezzi in caduta, si può trovare lo spazio, ottimizzando subappalti e cessione per guadagnare comunque, se i condòmini vogliono ancora rischiare. Per convincerli c’è la promessa dell’appaltatore di pagare tutto o parte del 30% come penale al condominio. Il condominio la paga poi all’appaltatore in modo che sia soddisfatta la condizione di cessione. Il che dimostra di quanto l’eccesso di domanda ha artefatto i prezzi.

Nei pezzi pubblicati nella settimana come il Governo chiude l’era del superbonus. FdI ritira l’emendamento per la proroga. Niente modifiche per il Dl salva-spese: stop anche al bonus 75%. Resta il superbonus ridotto per i lavori entro dicembre 2025. Nessun ampliamento anche al bonus barriere. Bonus casa, mediazione su barriere e assicurazioni. Sempre sul bonus barriere, salvaguardia senza guardare agli acconti versati.

Arriva finalmente il Dm Mase e le Cacer, le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile, si potranno realizzare, anche in condomino, tra 75 giorni, dopo le istruzioni per l’uso del Gse, con l’ultimo Dm e l’attivazione della piattaforma. Fare da soli la propria energia è l’utopia di molti che ora può diventare realità. La migrazione forzata dal mercato tutelato a quello libero, sta insegnando quanto costa l’energia e Terna registra che i consumi elettrici sono in calo. Negli articoli utili: i consigli di Arera sulle bollette: non fate contratti al telefono e, state certi, i prezzi non torneranno ai livelli precrisi. Gruppi di autoconsumo in condominio é in vigore il decreto: come si costituiscono e quali sono i vantaggi. Comunità energetiche, no al cumulo con il superbonus. Alert per la sentenza corte Ue che limita ai soli immobili effettivamente abitativi le agevolazioni Iva per le ristrutturazioni.

Regole anti-lite per la vita in condominio: come il rumore nell’appartamento deve essere diffuso per essere penalmente rilevante. Anche la cassetta della posta ha le sue norme: la guida di quali sono. Per la mediazione senza errori: la verifica della condizione di procedibilità anche per la domanda riconvenzionale e come deve partecipare la parte, prima e dopo la legge di riforma. Si può fare il buco in facciata, solo se di piccole dimensioni. Chi partecipa all’assemblea quando l’immobile è pignorato. I terzi creditori non possono agire direttamente nei confronti dell’amministratore. E come solo il condomino proprietario sia legittimato ad impugnare la delibera.

La buona notizia per la raccolta rifiuti: una norma secondaria non può imporre sanzioni per violazioni della differenziata mentre a Milano cambiano le scadenze per la Tari e sono previste due rate a distanza di sei mesi. Resta inammissibile il ricorso in cassazione contro il decreto della Corte d’appello che provvede in ordine alla revoca dell’amministratore. Nel caso di patto di riservato dominio, chi partecipa all’assemblea. Regole privacy: il diritto all’oblio nel contesto condominiale.

Immissioni rumorose e condominio, oneri condominiali a carico del conduttore e ripartizione delle spese del cappotto termico, gli argomenti de Il punto di Antonio Scarpa di pratica e diritto condominiale. Prossima settimana c’è Telefisco 2024, il primo febraio, e c’è la corsa per iscriversi on line.

