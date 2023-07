Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

Dall’inarrestabile corsa del superbonus alle recenti indicazioni d’uso per il bonus barriere, le principali notizie degli ultimi sette giorni

Photocredits: Gregorio Bisso

EnelX riprende ad acquistare i crediti già validati. E il superbonus non frena la sua corsa, se ci sono investimenti per 17,5 miliardi nel 2023. Per bonus casa e 110, sono però ancora bloccati sette miliardi nei cassetti fiscali: c’è la richiesta, prima a Genova e ora a Torino, di rinviare o ridurre le occupazioni suoli per i ponteggi fermi in cantieri bloccati e di un’apertura di credito di dodici mesi, con supporto regionale per evitare il fallimento delle imprese coi crediti incagliati.

Senza soluzione invece la situazione degli incapienti che debbano, per necessità personale o imposta dalle decisioni della maggioranza in condominio, sistemare casa. Già si parla, sempre per l’autunno, del riordino di tutti i bonus, forse già in vigore dal nuovo anno. Tra le proposte quella di ripristinare la cessione per i soli incapienti, che non tiene conto però che la decisione, in condominio, è sempre della maggioranza. E non sarà certo favorevole a sostenere i maggiori costi, non solo professionali, ma nella struttura del prezzo, per l’esigenza di una minoranza anche se bisognosa.

Importanti indicazioni d’uso, questa settimana, per il bonus barriere, l’unico ancora vitalizzato dalle cessioni, per cui si paga il 25% della spesa, se si trova chi fa lo sconto in fattura.

Ecco le istruzioni con dichiarazioni e asseverazioni. Pronuncia importante quella che, nel caso di mancato abbattimento barriere, per la legge antidiscriminazione, dichiara responsabile chi resta inerte. Basta questo a rendere obbligatorio in condominio, perlomeno l’esame in assemblea, di tutte le situazioni discriminatorie di chi è disabile. C’è l’indicazione su come si scontano i bonus fruiti per la costruzione dell’ascensore, per calcolare il rimborso di chi aderisce dopo la costruzione. I consigli su quando serve il servoscala anche se limita l’uso della proprietà comune.

Ecco poi il chiarimento fondamentale di come la barriera architettonica si può abbattere in condominio anche se non ci sono le misure di legge. Può darsi che, proprio per questo, gli interpelli all’agenzia delle Entrate, per estendere il 75% ai casi di impossibilità tecnica di rispettare le dimensioni, possano trovare risposta positiva.

Altri casi d’uso risolti, tutti per la casa dei bonus: comunicazioni Enea e fatture non provano la data di fine dei lavori. Come si numerano i Sal se cambia il beneficiario, e avviene quasi sempre in condominio. Resta doppio il visto di conformità, legato a trainanti e trainati. Cosa succede, per le gravi responsabilità, se c’è la falsa attestazione urbanistica nell’alloggio turistico. Come funziona il requisito dell’abitazione principale, per il superbonus applicato alle villette unifamiliari. Quali sono le regole del visto di conformità richiesto per il sismabonus in condominio.

Da leggere e meditare, l’articolo oggi pubblicato di Antonio Scarpa (qui il link), sulle servitù reciproche costituite nel «regolamento di condominio». Da non perdere il suo editoriale su “Il Punto”, questa volta dedicato al proprietario danneggiato dall’appaltatore e al comportamento negligente dell’amministratore, all’anticipo delle spese straordinarie non versate dai morosi, ai divieti di destinazione delle proprietà esclusive.

Vita di condominio: molti i casi pratici esaminati. Vietato vietare di possedere animali. La prescrizione degli oneri condominiali decorre dalla data della delibera che approva rendiconto e riparto. Non ricavabile dal rendiconto l’anticipazione dell’amministratore da rendergli a fine mandato. Annullata la delibera di rifacimento del lastrico se, con la realizzazione di una veranda, parte di esso ricade nella proprietà esclusiva di un condòmino.

E ancora, infiltrazioni: il titolare dell’attività svolta nel locale danneggiato non sempre può invocare il lucro cessante. La delibera è annullabile, se legittima l’applicazione di nuove tabelle millesimali a spese già approvate. La prescrizione è biennale per bollette e conguagli. La delibera non è annullabile per motivi diversi da quelli di impugnazione. L’amministratore dimissionario può chiedere la nomina giudiziale del suo sostituto.

Diritti sui propri dati: come usare la base del legittimo interesse per capire come trattare i dati nel contesto condominiale. L’esclusione di un box dai millesimi predisposti dal costruttore integra una convenzione derogativa che va approvata da tutti. Le anomalie formali non pesano sulla validità del verbale di assemblea. Le attività vietate nel regolamento condominiale vanno elencate e motivate nel dettaglio. L’eccezione di arbitrato, dedotta dal condominio, rende improcedibile la domanda monitoria.

Di grande utilità pratica, visto che non c’è giorno che non ci sia accesso agli edifici degli operatori telefonici: come gestire o rimuovere i pali e i cavi telefonici in condominio. E non c’è rischio per i carrellati dei rifiuti, se sono in strada.

Va male il mercato immobiliare: secondo Nomisma calano le compravendite ma sono in crescita gli affitti brevi. E per le case vacanza, si impenna la domanda e sono in salita i prezzi. È l’aumento dei tassi di interesse a frenare il mercato dei mutui. Se fermare l’inflazione è l’obiettivo della Bce, il rischio del mix inflazione più recessione si fa più concreto, erode i risparmi e frena l’investimento in case e nelle manutenzioni.

Piccola questione risolta dal tribunale, detonante per la prassi negli edifici: nella convocazione dell’assemblea occorre convocare sempre tutti i comproprietari in modo specifico, anche per marito e moglie e con raccomandata o pec.

La legge vale per tutti, così si ferma (almeno in via Asiago) la trasmissione di Fiorello all’alba, per il disturbo alla quiete anche in condominio.

