Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

In condominio il superbonus verso la proroga

Possibile proroga del superbonus nei condomìni e dibattito sul tema affitti hanno dominato gli ultimi giorni

Proroga per il superbonus di almeno tre mesi, condizionata però all'esecuzione di quasi due terzi dei lavori. È al momento una speranza e non ancora realtà. Si allontanerebbe così il rischio che le famiglie che vivono in condominio, ingabbiate dai ponteggi, debbano sostenere di tasca propria la differenza che separa il 110 dal 70%, la detrazione che sarà in vigore dal 1° gennaio 2024, una spesa difficilmente sostenibile per appalti che bucano quasi sempre il milione di euro. La proroga permetterebbe anche di completare i lavori senza la fretta forsennata che porta a fare male i lavori e con contenziosi postumi insostenibili, perché sempre proporzionati al loro valore.

Nelle città sono molti i cantieri ancora bloccati dal congelamento della cessione del credito, quelli avanzati che non si concluderanno però entro 175 giorni. E sono molti i cantieri appena iniziati. Resta ignoto il numero dei cantieri “dormienti”, di chi ha inviato le comunicazioni di inizio lavori l'anno scorso, che possono comunque ancora dare diritto alla detrazione al 110%, ma per cui il condominio non ha ancora trovato l'impresa in grado di gestire i lavori con la cessione del credito fiscale. E questo malgrado che l'intenzione del Governo di spegnere l'impatto sui conti pubblici della casa dei bonus sia sempre più dichiarata come necessaria per permettere l'intervento in altri settori.

Gli articoli della settimana rappresentano perfettamente la situazione. Ammontano a 12 miliardi i lavori da completare per il superbonus e sono per il 2023 sono venti i miliardi per le cessioni. In condominio il superbonus va verso la proroga. Sotto la lente dei controlli preventivi finiscono 14,5 miliardi di crediti fiscali. Truffa bonus facciate, 31 indagati e sequestro 52 milioni. Cessioni, le opzioni in ritardo moltiplicano le sanzioni. Poste e bonus casa, doppio tetto da rispettare per le nuove cessioni. Il 42% dei bonus sono per la casa: strada in salita per la revisione. E per le case green e gli arredi, le altre agevolazioni in cerca di conferme. Malgrado il contesto sia davvero complicato rimane ancora forte l'eccesso di domanda drogata dai bonus fiscali e i prezzi delle manutenzioni in edilizia continuano a salire.

L'altra notizia della settimana è la stretta in arrivo per bloccare la crescita degli affitti brevi, sulla scia di quanto avvenuto a New York. Proposta liberticida, secondo i proprietari, con plauso invece degli albergatori. Pro e contro anche in condominio: i residenti tengono alla tranquillità e gli affitti brevi, se non adeguatamente gestiti, posso disturbare. Di altra opinione chi tra loro ha la necessità di ricavare un reddito per cui le novità, anche ai fini antincendio, possono essere importanti. Per chi fa l'amministratore di condominio, non iscritto in ordini, la notizia è invece la possibilità di iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, nominati dal giudice nelle vertenze condominiali.

Piena la borsa degli attrezzi, per regolare, senza sbagli, le decisioni dell'assemblea. Serve l'unanimità, salvo urgenze, per dispensare l'amministratore da agire per le morosità. Come ripartire i costi per installare l’ascensore. Chi decide sull’aumento all’addetto alle pulizie. Il proprietario dell'ultimo piano può usucapire il diritto d'uso esclusivo del lastrico solare. Non risponde il condominio delle trattative dirette sulla fornitura del riscaldamento impresa/fruitori. La cessione bloccata ferma la lite per le responsabilità per il superbonus progettato ma non eseguito.

Serve la maggioranza qualificata per il via libera all’assicurazione del condominio. Salvi i diritti dei terzi in buona fede acquisiti in seguito a una delibera poi dichiarata nulla. È annullabile la delibera se la convocazione non viene trasmessa ad entrambi i coniugi. Il contratto di assicurazione va interpretato considerando tutte le clausole. Incendi, la sicurezza nei condomìni va rivista con un'ottica aziendale. Per il dipendente dell'amministratore di condominio, serve la formazione per la corretta gestione dei dati. Alza lentamente la testa il prezzo dell'energia in vista dell'autunno. La bolletta del gas sale ad agosto del +2,3%

Da non mancare la lettura dell'editoriale di Antonio Scarpa su Diritto e pratica condominiale che trovate più sotto. Si parla di responsabilità solidale del condominio committente per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti dall’appaltatore ai dipendenti, dell'accertamento della qualità di “non condomino”, di principio di cassa o di competenza nella contabilità condominiale e di quando il condominio deve risarcire il danno per il recesso del conduttore dell'appartamento.

