Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

Link utili Mutui, 500mila famiglie con le rate fuori controllo

Le 500mila famiglie che non riusciranno a pagare il mutuo difficilmente potranno saldare le rate condominiali

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Sono 500mila le famiglie a rischio per le rate fuori controllo dei mutui a tasso variabile. Facile prevedere che, prima di tutto, non saranno in grado di pagare le spese condominiali.

Costa 180 euro a megawattora, produrre l’energia da fotovoltaico sui tetti delle case. 80 euro, invece, negli impianti a terra che possono però occupare solo il 20% della superficie. Le comunità energetiche e i gruppi di autoconsumo, prima o dopo partiranno. A sistema, paiono così poco convenienti, sempre in ritardo se ideati quando in Ue c’era la direttiva Red II e ora c’è la red III. E poi l’attesa perenne di regole chiare fa temere che si tratti di un “pasticciaccio brutto”, come il bonus facciate e il superbonus. E nel dubbio si sta fermi.

Proprio per il superbonus sono 135 i miliardi di crediti ancora in sospeso che diminuiranno il gettito degli incassi di imposta in futuro. Ma solo un quinto va alle imprese di costruzione e tutto il resto agli intermediari, ai professionisti, a chi finanzia. Se creare sviluppo è più facile, se i redditi sono distribuiti, non pare che l’obiettivo sia stato raggiunto.

C’è invece il rischio che l’esplosione della bolla dei prezzi crei una caduta del mercato. E la riduzione di liquidità per i crediti incagliati, porti ad una grave crisi di settore. Ci finiranno coinvolti anche i proprietari ingabbiati dai ponteggi. La proroga sembra del resto insostenibile per i conti dello stato. Anche perché c’è la massa dei cantieri dormienti, di importo ignoto, delle Cilas presentate prima del venerdì 17, pronte a riattivarsi, se si riaprono i termini.

Nell’autunno ancora caldo, si accende il riscaldamento anche a Roma. Ecco i consigli intelligenti di Enea per moderare i consumi, molto simili a quelli che, l’anno scorso, erano legge.

Nel condominio fatto di piccole cose, che fanno però discutere come se fossero importantissime: non c’è assembla in cui non si parli della ripartizione dell’acqua. Altra questione calda, il riparto delle spese per i balconi: ciò che attiene al decoro e cosa no, passa per la percezione individuale e solo il giudice può dire qualcosa di conclusivo, ma litigare costa.

Tutto andrebbe meglio se tutti partecipassero alle assemblee. Per questo il luogo della riunione, lo afferma il giudice, non può essere generico e non può essere cambiato dopo averlo fissato.

Di assemblea e imputazione di danni ad un condomino, su regolamento di condominio, locatori e conduttori, mancato esperimento del procedimento di mediazione e degrado del lastrico solare esistente già prima della nascita del condominio: se ne occupa «il punto» di diritto e pratica condominiale di Antonio Scarpa.

L’esperto risponde su: chi paga per il muro di contenimento; come si ricorre al giudice per l’assemblea che non decide il tetto che perde; come e perché il lastrico solare sia sempre di proprietà comune, se il titolo non dice il contrario.

Quando la forma è sostanza: per impugnare il regolamento occorre citare tutti i proprietari; i suggerimenti per una corretta istanza di mediazione; i limiti della nomina e della revoca giudiziale dell’amministratore; sulla richiesta all’amministratore di convocare l’assemblea; è vietato al difensore frazionare il credito per agevolare la propria istanza; quali sono i fini leciti del trattamento dei dati in condominio; solo chi è proprietario può agire in giudizio; come si può fare la canna fumaria lecitamente nel muro perimetrale.

Vita in affitto: risparmiare comprando o affittando casa nella periferia delle grandi città rispetto al centro; per la cedolare al 26%, la decorrenza ignora l’incasso del canone, ma non per sublocatori e comodatari; è un atto giuridico in senso stretto l’avviso che il conduttore dà al locatore prima di eseguire riparazioni urgenti.

Nuove tecnologie: per comprare la casa all’asta nuove piattaforme automatiche, con pagamento dopo il risultato, per scovare gli affari.

E nella conferenza Gesticond a Venezia, arriva l’intelligenza artificiale in aiuto agli amministratori di condominio del futuro.

Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio: per risparmiare tempo e ottenere l’informazione critica, giornalistica, utile. Il vero aggiornamento è il proprio lavoro, svolto giorno dopo giorno, con la capacità di guardarsi da fuori. Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio offre al lettore questo punto di vista. A chi fa l’amministratore di condominio la consapevolezza che il suo ruolo è importante e che con il suo quotidiano non è mai solo.

Per leggere gli articoli selezionati per voi nel corso di questa settimana cliccate qui e poi, una volta aperto il file, fate click sul titolo scelto.

Per abbonarsi al Quotidiano Condominio scrivere a servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com o telefonare allo 0230300600 .