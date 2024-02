Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Photocredit: Gregorio Bisso

A poco serve il pressing del call center per spingere a cambiare l’operatore d’energia. Le variazioni di prezzo della migrazione forzata sono davvero minime, secondo gli articoli della settimana, anche per il gas in condominio. Per l’energia elettrica il passaggio a tutele graduali sarà a luglio e porterà anzi a un risparmio nelle forniture individuali. «State fermi» è il consiglio di Arera, in modo che la concorrenza tra gli operatori li spinga diminuire il prezzo. E al telefono basta chiudere la chiamata, senza rispondere.

Bruxelles rinvia le decisioni sui finanziamenti per le case green, il miglioramento ambientale dal risparmio energetico degli edifici. Da aprile, quando finisce la stagione del riscaldamento, i condomìni che devono cambiare la caldaia faranno bene ad affettarsi. Il bonus caldaia dura solo per il 2024: nell’articolo le indicazioni su come funziona e su quali sono gli incentivi.

Calma piatta per quello che resta del Superbonus e le sue storie. C’è un altro stop alla proroga al Senato. In Friuli Venezia Giulia l’accordo con Intesa sui crediti fermi. Ecco le istruzioni per Superbonus e vendite e su come le successioni dribblano la nuova plusvalenza. Per gli appalti in corso, riepilogo sulla responsabilità dei professionisti per le false attestazioni.

Salva bonus barriere al 75%: viene in soccorso la guida su come l’acconto nei tempi salva il cambio infissi.

Ne «Il punto» di diritto e pratica condominiale della settimana, a cura di Antonio Scarpa: l’impugnazione della delibera assembleare per omessa convocazione, il diritto al posto auto e integrazione del prezzo della vendita, sui consorzi di urbanizzazione e il curatore speciale del condominio.

Giro di boa della Cassazione sui pagamenti in condominio. Secondo la Terza Sezione il moroso può liberarsi pagando quanto dovuto direttamente al creditore, se ha ricevuto da questi il decreto ingiuntivo, senza passare attraverso l’amministratore.

Diritto che cambia perché cambiano le cose: la riflessione su come il moderno solaio portante costituisce parte comune non solo tra chi sta sopra e chi sta sotto, ma di tutti i proprietari.

È il condominio a rispondere per il fatto illecito dell’amministratore nei confronti dei terzi rimasti danneggiati. È responsabile penalmente il proprietario dell’edificio pericolante perché deve sempre ripararlo. Se l’assicurazione è in ritardo, è almeno dovuto subito il risarcimento parziale da parte di chi è responsabile del danno. Nella liquidazione del danno biologico per una caduta in condominio è derogabile il criterio delle tabelle milanesi.

Affitti: se il contratto di locazione transitorio manca dei requisiti diventa ordinario. Affitti brevi: responsabile il gestore per l’imposta di soggiorno da “girare” ai Comuni anche se non incassata.

Assemblea: si può provare la votazione dimenticata dal verbale dell’assemblea. Richiesti precisi requisiti, perché l’istanza per la sospensione della delibera promossa prima del giudizio sia accolta. Anche i proprietari dei soli posti auto sono condòmini. È legittima la delibera che vieta al condomino di allocare il tubo del gas nell’androne. Si può emettere decreto ingiuntivo anche per spese derivanti da bilancio preventivo. Fare a meno delle tabelle millesimali si può, se si è tutti d’accordo. Le spese di manutenzione della capriata sono a carico di tutti. Le indicazioni su come l’ex condomino può farsi rimborsare il credito.

Privacy: nessun limite derivante dalla tutela della privacy può essere richiamato in caso di consegna della lista dei morosi. Niente “grande fratello” neppure in condominio: il singolo condomino non è autorizzato a prendere visione dei filmati di videosorveglianza.

