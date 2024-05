Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Photocredits: Gregorio Bisso

La pioggia di primavera ora allaga. Le polizze catastrofali diventano sempre di più un’opzione necessaria per assorbire le conseguenze patrimoniali di fenomeni imprevedibili e estremi.

Prevedibile, ma fa egualmente male lo sconquasso della fine del Superbonus, una misura nata per creare sviluppo che, non governata, porterà alla fine della casa dei bonus, come la conosciamo. Ne danno completa rappresentazione: «Superbonus, così la manovra spalma crediti travolge 10 miliardi di lavori nel 2024»; «Superbonus, l’intervento retroattivo crea una nuova ondata di esodati»; «Un nuovo stop per cessione del credito e sconto in fattura»; «Superbonus e Pnrr, arriva un altro round di controlli»; «Effetto superbonus sui redditi, già iniziata la fase della discesa», «Superbonus, Pucci (Uppi): l’80% dei condomìni a rischio causa»; «Bonus barriere architettoniche a rischio stop in condominio».

Nuovo sequestro di un miliardo di crediti fiscali ceduti. In «Immobili, rischio caos fra strette sui bonus e restyling per il 2025», le prospettive di quello che verrà dopo. Saranno probabilmente a prenotazione fino a esaurimento, limitati per reddito e, quindi, ininfluenti in condominio, dove abita il ricco e il povero ma chi decide è la maggioranza. Unica possibilità per mettere tutti d’accordo è distribuire le spese con mutui lunghissimi a rischio finanziario zero, se garantiti dalla Stato. Mentre già a settembre è probabile che i prezzi delle manutenzioni edili diminuiranno, se l’effetto bonus è finito e si torna al sistema antico.

Allo studio gli effetti della direttiva Case green in «Direttiva Green e il futuro degli Ape: le indicazioni e gli elementi chiave sui requisiti degli attestati» e in «La direttiva Casa Green e la rilevanza della normativa antincendio». Sul piano tecnico è buona notizia che «l’invio in ritardo delle fatture alle Entrate non blocca il Superbonus».

Ne Il Punto di Diritto e pratica condominiale, a cura di Antonio Scarpa: pannelli fotovoltaici sulle parti condominiali; giudice competente in materia di diritto di uso delle parti condominiali; comunicazione dei dati dei morosi al creditore del condominio; contratto preliminare e prelazione agraria; bonus fiscali e responsabilità dell’amministratore; compenso dell’amministratore per lavori straordinari.

Arriva la nuova UNI per gli amministratori di condominio: utilissimo l’articolo sulle nuove linee guida su privacy, rendicontazione e standard di qualità, dei prossimi esami di certificazione volontaria delle competenze acquisite.

Casa e casi: l’assemblea può chiedere variazioni al progetto di installazione dei pannelli fotovoltaici; obbligo di verifica periodica della messa a terra nei condòmini di sole abitazioni o con uffici e attività commerciali. Nullo il precetto azionato dall’appaltatore insoddisfatto verso un solo condòmino, se non è preceduto dalla notifica del titolo esecutivo. Ha natura inderogabile la distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Il caso strano, ma di rilevante impatto, della distanza minima per il posizionamento di tubi e condutture. Il diritto di uso esclusivo di alcune parti comuni non segue la vendita. Tabelle millesimali, le maggioranze diverse per i controlli e per le modifiche. Chi si è distaccato grava sugli altri condòmini, se non paga i consumi involontari della caldaia centralizzata. I compiti dell’amministratore in caso di lavori straordinari. Il difficile riparto della spesa per installare l’ascensore anche per chi vi aderisce successivamente. Non sempre l’amministratore è legittimato a contraddire nelle liti per il parcheggio. Va rimosso il condizionatore che viola il divieto del regolamento condominiale.

Immobiliare: Wikicasa acquisisce Dokicasa e amplia la propria offerta di servizi. Gli effetti positivi in condominio dal sistema tavolare in uso nelle province di Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia. Compravendite 2023 in calo del 7% e tracollo dei mutui, dai dati notarili. L’importanza della sociologia abitativa per una vita migliore in condominio. C’è la proroga dell’esenzione Imu per immobili occupati anche prima del 2023. Perché va tutelato il sistema del catasto tavolare.

Buona notizia: da Enea nel progetto Ue per sviluppare impianti solari a concentrazione a sali fusi. E sul condominio dove viveva Giacomo Matteotti, i proprietari prima dicono no, poi dicono sì, alla targa che ricorda non solo che vi abitò, ma anche da chi fu ucciso.

