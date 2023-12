Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Gas e luce oltre il tutelato, sarà uno degli argomenti durante il pranzo di Natale. Da gennaio, anche in condominio, il gas non viene più recepito tramite l’Acquirente Unico ma dai singoli gestori assegnati. Automatico il passaggio al contratto Placet, a condizioni controllate, per clausole e importi, definiti da Arera. Per l’elettricità in condominio, si era passati, già da aprile, al servizio tutele graduali, a condizioni che risultano ancora oggi migliori di molte offerte a mercato libero. L’effetto del passaggio al mercato libero dei milioni di utenti ancora in tutelato, spingerà i gestori ad abbassare i prezzi, per cercare di ottenere nuovi clienti. In quel momento, probabilmente tra qualche mese, scegliere il nuovo fornitore risulterà più conveniente. Basterà utilizzare il Portale offerte di Arera e mettere a confronto i tre parametri, prezzo PUN o PSV del mercato di riferimento, spread applicato e costo di commercializzazione e vendita, per saper scegliere. Utile quindi rinviare ogni decisione alle assemblee d’estate o d’autunno.

Negli articoli della settimana: gas e luce, il 47% degli italiani non conosce i consumi e le spese; bolletta luce, verso la fine della maggior tutela: dai prezzi alle offerte, ecco la guida ragionata per orientarsi; caro energia: aumentano i costi delle bollette per l’inverno 2023/24; bollette, Arera rinvia da aprile a luglio la fine del mercato tutelato;

Il 2024 sarà anche l’ultimo anno dei bonus come li conosciamo. Dal 2025, il 50% torna al 36% e non ci saranno più tutte le agevolazioni di eco e sisma bonus. Quello che resta del superbonus sarà al 70% nel 2024, e al 65% 2025, ma, senza cessione, non lo farà più nessuno. Di bonus con cessione ne resterà uno solo, il bonus barriere al 75% con qualche contraddizione: viene usato per agevolare la sostituzione di porte e finestre con le maniglie basse. Non può essere invece usato dove mancano pochi centimetri alle dimensioni standard dell’impianto ascensore, per impossibilità tecniche, che invece abbatterebbe davvero le barriere. Sul bonus si veda in rassegna: cedibilità senza vincoli per interventi anti-barriere.

Ultimi fuochi del superbonus e le sue storie: il superbonus ora punta quota 100 miliardi; altri 20-23 miliardi di extracosti sui conti pubblici; sul tavolo l’ipotesi di un decreto su misura per il Sal straordinario; incontri all’Economia, resta la linea della prudenza e no a ulteriori proroghe; ricostruzione e terzo settore, superbonus ancora al 110%; con il Sal straordinario salvataggio per 2 miliardi di lavori; nel 2024 prende quota il sisma bonus ordinario con sconti fino all’85%. È reato lo sconto in fattura illegittimo nelle opere edilizie non realizzate. Nel milleproroghe, per il superbonus 110-90%, probabile il SAL straordinario a dicembre, per cedere ad aliquota piena quanto realizzato entro l’anno.

Restano però molti i cantieri bloccati per carenza di risorse finanziarie per cui i proprietari rischiano di non poter completare i lavori e perdere il beneficio. I cassetti fiscali delle imprese sono pieni di crediti che potranno essere compensati solo se ci saranno ancora lavori da eseguire.

Il 2024 sarà anche l’anno degli effetti dell’obbligo, chiarito dalla Cassazione, del fondo spese straordinarie precostituito a salvaguardia di chi è in regola coi pagamenti, a pena di nullità della delibera assembleare e di tutti gli atti che ne derivano. Probabile, come avvenne nei primi mesi del 2013, successivi alla promulgazione della legge di riforma del condominio, il blocco dell’attività edilizia di manutenzioni degli edifici in condominio e questo non è certo un bene per le imprese e per i proprietari.

Anche il Natale è questione complessa per chi vive in condominio. Pubblicate le istruzioni semplici per la sopravvivenza anche per i giorni di festa. E se l’albero di di Natale brucia in meno di un minuto: occhio al marchio CE delle luci e al posizionamento in casa.

Il 2023 è stato l’anno della mediazione che lentamente sta diventando prassi. Perché sia utile e non invece un costo ulteriore occorre conoscerne bene le regole, già esplorate una settimana dopo l’altra. In questa come sia valida la mediazione promossa da uno solo dei condòmini legittimati. Come si attua la partecipazione dei condòmini alla mediazione obbligatoria. E come non tutte le liti in cui è parte il condominio o un condomino sono condominiali.

Ne “il punto” di diritto e pratica condominiale, a cura di Antonio Scarpa: sulla canna fumaria e poteri dell’amministrazione comunale; l’usucapione di alloggio in immobile di edilizia residenziale pubblica; le delibere annullabili ed eccezione di decadenza e sugli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva.

Sulla video sorveglianza: sanzionato dal Garante l’amministratore che installa la videosorveglianza senza delibera; avvertimento del Garante per l’installazione della telecamera privata che monitora aree pubbliche.

Casi e questioni: nel condominio minimo serve sempre l’unanimità per ripartire le spese; i costi per l’antenna comune gravano su tutti i condòmini; il terzo responsabile è richiesto anche con il teleriscaldamento; è annullabile la delibera se all’assemblea partecipa un condomino con più deleghe rispetto a quelle previste dal regolamento.

Attenzione ai rimedi contro la delibera pregiudizievole per il conduttore; sulla validità della clausola del regolamento contrattuale sul numero di deleghe anche dopo la riforma del 2012; é ancora irrisolto il dibattito sull’obbligo di consegna dei documenti al condomino; le spese di guardiania notturna da ripartire in base ai millesimi non all’uso.

Sugli affitti: affitti brevi, sul primo immobile la cedolare secca resta al 21%; i tribunali sono divisi sull’affitto di azienda e convalida di sfratto per morosità. Avvertenza importante, per le detrazioni, senza cessione: è il familiare convivente che porta in detrazione le spese di ristrutturazione, solo se lo status sussiste al momento di attivazione della procedura.

