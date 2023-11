Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

Il 110 va senza freni, 4,3 miliardi ad ottobre. Anche per questo, la proroga diventa sempre più impossibile. Per chi ha finito i lavori arriva la tagliola delle plusvalenze ed è a rischio di applicazione su una casa su cinque. Negli articoli della settimana c’è la guida dettagliata su come saranno applicate le tasse sulle case ristrutturate, vendute entro 10 anni.

Ci saranno invece i sommersi e salvati, tra chi non ha finito i lavori o li appena iniziati, sfruttando la CILAS presentata prima del venerdì 17 febbraio. I crediti incagliati potranno far chiudere molte imprese. Alcuni cantieri vanno ora velocissimi. E altri sono completamente deserti. Nelle gran parte delle case si guarda ormai oltre.

Si aspetta che la bolla della casa dei bonus sia scoppiata e che i prezzi gonfiati, precipitino. Sarà difficile per i proprietari, nella decrescita infelice, scegliere l’impresa in un momento cosi dinamico e imprevedibile. È quindi probabile che si rivolgeranno alle imprese più consolidate e conosciute, disponibili a pagare qualcosa di più, pur di avere certezze di risultato, da sfruttare nel 2024, l’ultimo anno dell’ecobonus al 65% e delle manutenzioni al 50%.

Non cambierà del resto la necessità di riqualificare gli immobili. Lo conferma in Lombardia, l’obbligo di diagnosi energetica in Lombardia per gli impianti che hanno caldaie che hanno più di 15 anni. Mettere a reddito il proprio immobile resta una possibilità concreta: in articolo la dimostrazione che l’affitto breve rende di più anche con la cedolare secca. E il 21% della vecchia cedolare diventa un acconto per quella futura. Per chi dovrà decide tra tassa piatta o Irpef, è spiegato, in altro articolo, come scegliere in sole tre mosse. Per gli affitti brevi, senza codice identificativo, scattano le multe e finiscono sotto esame del Fisco tutti gli host coinvolti nell’inchiesta Airbnb.

Ne “il punto” di pratica e diritto condominiale, di Antonio Scarpa, si narra di impianti per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di quando nasce e come funziona il supercondominio, dell’eterna questiona del rendiconto in condominio, per cassa, competenza o sostanza? E di edifici condominiali degradati e poteri del Sindaco.

Dalle associazioni: ecco la petizione popolare Sunia con la richiesta che si aiutino le famiglie povere, 900mila sono in affitto. Per Confedilizia, gli affitti lunghi si favoriscono riducendo l’Imu e accelerando gli sfratti e le unità immobiliari disponibili per l’affitto sono 150.000.

Per non litigare in condominio: è nulla la delibera assembleare che limita la proprietà privata del singolo condòmino. Le responsabilità dell’amministratore dell’edificio che non viene messo a norma. La ripartizione spese per la linea vita su un tetto del condominio orizzontale. Le regole pratiche per rilasciare la procura per la mediazione. Sempre sulla mediazione senza errori: la fonte normativa e le definizioni utili. Resta valida la procura al legale firmata dall’amministratore poi revocato.

Non è un diritto ma una semplice aspettativa la durata biennale del mandato all’amministratore: niente danno per la revoca anticipata. Guai per il condominio che risponde delle infiltrazioni dovute a lavori omessi e/o inadeguati. Trattamento dei dati: quale sia il grado di responsabilità dell’amministratore per illecito privacy. Qual’é rischio della mancanza del certificato di prevenzione incendi. Come si compie la tutela giudiziaria delle impugnazioni di delibera di basso valore. Il conto corrente è d’obbligo anche per i condomini minimi. L’indicazione del credito dell’amministratore uscente, sul verbale del passaggio di consegne, non integra il riconoscimento del debito. E cosa sia il falso ideologico dei tecnici nel certificato di collaudo finale.

Se un’immagine vale mille parole: storie a fumetti di buona convivenza in condominio, stagione per stagione.

