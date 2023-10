Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

La fine del superbonus tra due mesi e le sue conseguenze a dominare negli ultimi giorni

Mancano meno di due mesi alla fine del superbonus. Anche se continuerà in misura ridotta l’importo che resta a carico è tale che sono pochissimi coloro che potranno sobbarcarsi la spesa. Il lato positivo, è però che finalmente i prezzi gonfiati dall’eccesso di domanda dovrebbero ridursi. È un momento atteso dal molti proprietari. Sono infatti molto pochi coloro che hanno partecipato alla manutenzione della casa dei bonus. La maggior parte, prudentemente, è rimasta in attesa, spaventata dai rischi e dai prezzi gonfiati.

Resta però il timore, nei mesi che verranno, che l’impresa a cui ci si affida, possa essere tra quelle in crisi di liquidità per i crediti incagliati. Non c’è lavoro in cui non vi siano stati subappalti e l’azione revocatoria esercitata dalla procedura fallimentare potrebbe trascinare giù anche chi non ne è rimasto coinvolto dalla cessioni bloccate, anche se con i conti oggi in ordine, per il solo fatto di aver ricevuto pagamenti in cantieri bonus facciate e superbonus.

Di cautela e con parsimonia resta quindi l’atteggiamento che guida i proprietari nelle assemblee, anche di fronte a manutenzioni importanti, che sono al momento ancora rinviate, in attesa di quadro stabile, di certezza e tranquillità.

Gli ultimi fuochi della casa dei bonus sono confermati dalle notizie della settimana. Superbonus, la detrazione in dieci anni verso la proroga. No alla proroga, e dal 2024 solo la detrazione. Bonus mobili, spese tagliate di 3mila euro dal 2024. Crediti bloccati, la Puglia approva la legge e coinvolge le partecipate. Nel Dl anticipi 15 miliardi per pagare il Superbonus. Gelata da mezzo miliardo su caldaie e pompe di calore. Bonus colonnine, aperto il primo sportello per ottenere i contributi. Lo sconto per l’acquisto delle case green salta dopo un solo anno.

Per capire come andrà il mercato delle manutenzioni non resta che attendere il provvedimento Ue sulle case green che pare mitigato, che forse arriverà il mese prossimo. Importante articolo spiega come la riqualificazione si misurerà sull’intero patrimonio. E positive sono le reazioni di Confedilizia e Uppi alle ultime novità.

Arriva dal Notariato la notizia del tracollo del mercato immobiliare dopo un periodo di grande crescita. Sono soprattutto i mutui a registrare la diminuzione a seguito dell’aumento dei tassi. Chi non potrà acquistare cercherà l’affitto. L’aumento degli affitti brevi a scapito dei tradizionali contribuisce all’aumento dei canoni. Di qui l’aumento dal 21 al 26% della cedolare secca, previsto in manovra, di cui si legge in settimana. In altro articolo, vietato simulare il contratto: c’è il via libera al contratto d’affitto transitorio soltanto se è motivato.

Sempre uguali e sempre nuove le questioni in condominio. È così anche se non ci pare: per l’ascensore, ai costi partecipa anche chi abita al piano terra. Il condominio risarcisce i danni per le infiltrazioni dal lastrico solare imputabili all’ex proprietario dell’intero edificio. L’amministratore del supercondominio è in carica per un anno. E nell’articolo è da leggere lo studio approfondito di Eugenio Correale sul supercondominio e le sue storie. Trattamento lecito dei dati: quando la documentazione relativa agli interventi privati di un condòmino trasmessa all’amministratore può essere consegnata ad altri condòmini.

Non sono risarcibili le lesioni minime della privacy che non hanno prodotto danni comprovati. Il caso strano del risarcimento del danno quando la delibera è nulla. E quando il decoro architettonico non si tocca. Importante, perché caso frequente, l’articolo sulle tolleranze costruttive e l’impatto sulle compravendite. Le regole della prescrizione sui canoni di manutenzione. Si applica la mediazione obbligatoria in condominio anche per contratti d’opera e somministrazione sottoscritti. Per non discutere : è legittimo parcheggiare il camper nell’area condominiale ma solo saltuariamente. L’utilizzo di un titolo inidoneo rende abusivi i lavori e impone al Comune un intervento. Filtri per l’aria dentro casa: l’autunno rilancia il mercato.

Ne “il punto” della settimana di Diritto e pratica condominiale, a cura di Antonio Scarpa: dissenso dei condomini rispetto alle liti, coniugi comproprietari e impugnazione della delibera; prima e seconda convocazione dell’assemblea, rendiconto: cassa, competenza o sostanza? Per la vita delle associazioni torna l’Anaci Day e si è svolto ieri a Milano.

