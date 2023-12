Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

La metà dei proprietari ha un cane o un gatto. Alla difficile convivenza per gli animali in condominio, è stata dedicata la pagina condominiale di ogni mercoledì sul quotidiano cartaceo. È questione del resto antica. Era martedì 13 novembre 2012. In commissione giustizia del Senato si era all’ultimo passo della legge di riforma del condominio, quella che quest’anno ha compiuto dieci anni. Tutto rischiava di saltare proprio sul «vietato vietare» di detenere gli animali in condominio. Discussione accesissima tra i senatori Casellati e Giovanardi e gli altri su come la norma da introdurre potesse incidere sui regolamenti, assembleare e contrattuale, tra chi sosteneva il diritto a vivere in un condominio senza animali e chi il contrario. Ma la norma non fu modificata, per non bloccare l’approvazione della legge. Resta così il contrasto non risolto, tra chi ritiene che la norma si applichi a tutti i regolamenti. C’è invece chi giudica salvi i regolamenti contrattuali precedenti alla legge. Chi invece pensa che tenere un animale è un diritto della persona per cui i regolamenti di condominio non si possono proprio applicare. È invece certo che è possibile vietare al cane l’accesso nelle aree comuni e che il proprietario è penalmente responsabile se produce danni. Fido non potrà prendere l’ascensore, se così ha deciso l’assemblea, e se abbaia perché lasciato solo, sarà il proprietario a doverlo educare.

Per il Superbonus, siamo vicini al day after, nelle case ingabbiate dai ponteggi. Campania, Liguria e Lazio le regioni con più lavori arretrati. La proroga non c’è, ultima speranza nel Milleproroghe, e la cessione scala al 70% e ci vorranno i quattrini per finire i lavori e non perdere tutto il beneficio anche per gli altri Sal ceduti.

L’obbligo di costituire il fondo spese, secondo le pronunce della Cassazione, senza cui scatta la nullità della delibera e di conseguenza di tutti gli atti che vi si riferiscono, opera anche sulle somme ora da mettere da parte.

Unica via, per importi altrimenti insostenibili, quella del finanziamento a lunghissimo termine. Una garanzia statale – è stato proposto - che permetta di ridurre il rischio finanziario, quindi gli interessi, sarebbe la misura adatta anche per evitare il crollo delle manutenzioni in edilizia e permettere, a chi è rimasto senza bonus, di sistemare casa. Gli interessi per un mutuo a dieci anni pareggiano oggi la detrazione al 50%. Chi è incapiente non ne può però usufruire e rischia di perdere la casa mentre gli altri proprietari, nel frattempo, devono pagare per lui oppure non fare i lavori necessari. Se ne può uscire solo con il finanziamento a garanzia statale con lunghissimi periodi di ammortamento.

Pesanti gli effetti della novità, che la Cilas non serve ad evitare l’alt ai lavori, se nel condominio ci sono abusi edilizi. Importante il promemoria che i lavori Superbonus trainati devono essere completati entro la fine dei lavori. E su quelli ultimati, un intervento su tre è atterrato in classe energetica A4, secondo i dati Enea.

Dall’UE c’è l’accordo sulle case green che cambierà i bonus edilizi. Il 2024 è l’ultimo anno dei bonus fiscali per le caldaie a gas; dopo saranno incentivate solo le ibride.

Quella passata era la settimana dell’Imu e sono stati 270 i miliardi pagati dal 2012, secondo Confedilizia. Diventa operativa l’esenzione Imu per gli immobili occupati. Per gli affitti brevi, Airbnb fa pace con il Fisco e dal 2024 farà la ritenuta.

Ne «il punto» di diritto e pratica condominiale, curato da Antonio Scarpa: modificazione o privazione dell’uso delle parti comuni, telecamere in condominio e l’obbligo dell’amministratore di fornire la documentazione.

Focus on: se la rovina riguarda una parte strutturale, tutti i condòmini partecipano alle spese; l’efficacia della revisione delle tabelle millesimali; cosa sia la curatela speciale condominiale.

Casi d’uso ragionati e risolti: quando l’amministrazione è affidata all’associazione professionale. E quando l’impresa rimborsa al condominio le somme pagate al danneggiato per infiltrazioni da parti comuni. Mediazione senza errori: la convocazione dell’assemblea dopo la riforma Cartabia. Le avvertenze per amministrare i condomìni in aree a rischio idrogeologico. Tutta la documentazione da consegnare nel passaggio di consegne tra amministratori. Per l’ascensore, per abbattere le barriere architettoniche, c’è l’inversione contabile. Privacy: le caratteristiche del consenso come base giuridica in condominio. Lavori senza dichiarazione di conformità, l’impresa paga la spesa per il rilascio e anche il danno che i lavori sono mal eseguiti.

Cambia il saggio degli interessi legali e c’è la tabella di Confedilizia. È stato inoltre presentato un disegno di legge per una nuova riforma del condominio.

È arrivata anche a Milano la prassi del «cassettaggio», neologismo che descrive la comunicazione immessa in cassetta di tutti gli abitanti dai fornitori idrici, con preavviso di chiusura del rubinetto e con l’invito a rivolgersi per gli insoluti all’amministratore. L’effetto è dirompente per l’attività dell’amministratore che va in over load e si blocca per l’eccesso delle richieste, formulate tutte insieme.

Le utility di gas e acqua hanno ora uno strumento in più e possono emettere l’ingiunzione fiscale, secondo autorizzazione del Mef, titolo esecutivo e precetto che permette da subito il pignoramento. Oltre a sigillare i rubinetti, potranno pignorare il conto del condominio dove non ci sono i soldi dei morosi, ma di chi è in regola coi pagamenti.

Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio: per risparmiare tempo e ottenere l’informazione critica, giornalistica, utile. Il vero aggiornamento è il proprio lavoro, svolto giorno dopo giorno, con la capacità di guardarsi da fuori. Quotidiano del Sole 24 Ore NT+ Condominio offre al lettore questo punto di vista. A chi fa l’amministratore di condominio la consapevolezza che il suo ruolo è importante e che con il suo quotidiano non è mai solo.

Per leggere gli articoli selezionati per voi nel corso di questa settimana cliccate qui e poi, una volta aperto il file, fate click sul titolo scelto.

Per abbonarsi al Quotidiano Condominio scrivere a servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com o telefonare allo 0230300600.