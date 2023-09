Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

Ridimenzionato il superbonus resta forte l'interesse per gli altri bonus e per il bonus barriere, l'unico che permetta ancora la cessione del credito

Sempre più lenta la direttiva sulle case green. Frenata sull'obbligo di installazione dei pannelli solari sugli edifici pubblici. Un sospirone per i proprietari: si allontana così il rischio che l'adeguamento ecologico, fosse imposto e divenisse insostenibile anche se, a bloccare nuovi interventi, resta l'incertezza sul divenire delle regole.

Per gli esodati del superbonus sparisce l'ipotesi della piattaforma di EnelX, che doveva svuotare il portafoglio intasato di crediti delle banche. Ogni giorno è un giorno di meno che avvicina al 31 dicembre. È ormai una vera corsa, si legge negli articoli della settimana, per non perdere l'incentivo più alto. Per le villette, per usufruire del beneficio pieno, è anche lì, corsa per i bonifici entro fine anno. Il rischio, si legge in altro articolo, che, se i lavori sono incompiuti, salti lo sconto e l'agevolazione vada restituita. Rischio ancora più grande, che attanaglia proprietari, professionisti e imprese, si legge in altro articolo, che la fretta produca opere difettose, danni e contenziosi giudiziari insostenibili anche solo per il solo costo delle vertenze commisurate al valore enorme dei lavori e al numero dei soggetti coinvolti.

Se il superbonus e le sue storie interessano ormai pochi, resta forte l'interesse per gli altri bonus e per il bonus barriere, l'unico che permetta ancora la cessione del credito, purché sia non solo promessa ma reale. Importante quindi la possibilità offerta da Federlegno, per gli infissi adeguati al Dm. Sempre esclusi gli interventi di abbattimento delle barriere, anche per ascensori e servoscala, anche in presenza di disabilità grave, che per impossibilità tecnica, non possano essere conformi al Dm 236/89. Pubblicate le modalità di erogazione per prime case e redditi bassi, per il “decalage” del superbonus dal 110 al 90%. Importante altro articolo che ribadisce che per superbonus e altri sconti, per il limite di spesa il conteggio è annuale.

Il mercato immobiliare di settembre registra il continuo aumento delle spese per gli studenti fuori sede: 80mila i posti potenziali ne servono 60mila entro il 2026. La “turistificazione” cambia i centri storici e non solo: ci sono proposte per gestire il cambiamento. C'è la classifica delle piattaforme web per gli acquisti immobiliari secondo i milanesi. Nelle case sotto uno stesso tetto, se non lo vieta il regolamento, sì ai condizionatori in facciata senza il via libera dell’assemblea.

Il Punto degli articoli di Diritto e pratica condominiale, di Antonio Scarpa, parla di presenza di estranei in assemblea, del regime di circolazione delle aree di parcheggio, di procura alle liti rilasciata da amministratore poi revocato e della convocazione assembleare comunicata a mezzo mail al coniuge del condomino (vedi articolo sottostante). Per sottrarsi alla responsabilità del custode, per invocare il caso fortuito va fornita dettagliata prova del fatto che la esclude. Quando si appalta in condominio, l'assemblea lo approva ma è l'amministratore che cura la confezione del contratto. C'è la precisazione del perché, per i debiti condominiali, la liberatoria dell’amministratore è solo un riepilogo della situazione.

Porterà conseguenze il rinvio alla Corte di giustizia Ue del giudizio sull’incompatibilità tra amministratore e agente. È valida la delibera che modifica le tabelle non all’unanimità dopo il cambio di destinazione d’uso di un bene di proprietà esclusiva. Caso pratico, il limite numerico legale di deleghe per l’assemblea può essere ridotto, mai aumentato. È possibile usucapire anche beni comuni. Regola civile, all’ amministratore ingiuriato e diffamato dal condomino riconosciuto il danno morale per presunzioni. Solo se l'impianto diventa inadeguato, chi è distaccato può non pagare le spese di conservazione.

Due articoli molto utili: uno, di Giuseppe Marando, sui limiti della legittimazione passiva dell'amministratore, l'altro di Eugenio Correale, su come, in concreto, si applica la nuova mediazione nel lavoro dell'amministratore, con una guida da leggere, stampare e consultare.

