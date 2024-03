Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

La notizia della settimana è l’arrivo della direttiva Ue delle case green probabilmente al voto martedì. Ci vorrà tempo perché gli stati nazionali formulino le scelte di risparmio energetico adatte ai territori che comportino nuovi incentivi, proprio mentre la casa dei bonus sta finendo. Dal 2025, di bonus ne rimarrà soltanto uno, il 36% e del superbonus solo il 65%. C’è da dire che la cessione del credito aveva però incrementato moltissimo i prezzi per cui, quello che si risparmiava coi bonus, era in parte compensato dall’esplosione dei costi cdei lavori. Già ora vi sono imprese che sono alla ricerca di aree dove collocare i ponteggi dismessi. Potrà capitare che, se prima si detraeva il 65% ma a prezzi raddoppiati, si detragga invece il 36% a prezzi quasi dimezzati, con un risparmio analogo per il proprietario e meno oneroso per i conti dello stato.

Il prezzo del gas è in calo del 4% a febbraio per i vulnerabili. Per il riscaldamento in condomino, la migrazione forzata al PLACET per il gas, l’aumento dell’Iva e l’attenuazione dell’attenzione ai consumi comporta in realtà un aumento delle spese del mese. Si alleggerisce invece dell’otto per cento la spesa per le bollette della luce.

Utile per i lavori di efficientamento degli impianti di riscaldamento l’avvertenza che, se si cambia la caldaia, nell’ultimo anno per gli incentivi di quelle a gas, sulla base della diagnosi energetica, la delibera si può adottare solo con il terzo dei millesimi. Per le pompe di calore, la detrazione al 50% è confermata ancora per l’intero anno. A conferma che la propensione al risparmio energetico tiene, la ripresa del settore termo-idraulico per le installazioni condominiali nel 2023 e il fatto che il superbonus ha pagato per lo più cappotti, infissi e sistemi ibridi.

Ottimo il chiarimento che il bonus mobili, si può ottenere più volte, purché legato ad ogni nuovo intervento. E se la CILA è ancora aperta a fine 2023, resta ancora il bonus 75% anche per gli infissi. Sempre sul superbonus, mette i brividi, che la spesa totale vada verso i 150 miliardi. Sul piano tecnico, è ancora congelata la comunicazione all’Enea delle pratiche sisma bonus. E la detrazione da superbonus si spalma in dieci anni solo per le spese del 2022. E si fa il punto sulle cessioni dei bonus casa al bivio tra Sal del 30% e spese anticipate.

Primi fuochi per le comunità energetiche di cui anche i condomìni possono essere parte: arrivano le anticipazioni fino al 10% del Pnrr e per gli impianti preesistenti si cerca la via per la transizione. Il tutto mentre per le rinnovabili si svolge l’asta per 62 gigawatt al 2028.

Inizia la stagione delle dichiarazioni fiscali anche per le spese in condominio. Rinviato ad ottobre, per l’ultimo anno, il termine da rispettare per l’invio da parte del condominio sostituto d’imposta delle certificazioni uniche autonomi. Va al 4 aprile, il termine per la trasmissione dei dati sui bonus da detrarre.

Vademecum per l’amministratore di condomino. Per la posa del corrimano, non serve l’ok da parte dell’assemblea. Il suo compenso può essere ridotto, se omette l’approvazione dei rendiconti. Guida alle misure cautelari nei confronti dell’amministratore. Bonus facciate ceduto, ma senza cantiere: quando anche l’amministratore finisce indagato. La legittima conferma dell’amministratore con compenso invariato. E l’indagine su chi sia il tipo strano, facente funzione analoghe all’amministratore.

Le istruzioni alla ripartizione delle spese senza litigare: il negozio a piano strada che non accede all’autorimessa condominiale non paga le spese per l’adeguamento antincendio. Manutenzione ascensori condominiali: se i costi non sono contrattualmente definiti, occorre individuare i criteri per determinarli. E come le tabelle viziate da errore si correggono a maggioranza.

Dal diritto alle cose: il pari uso del bene comune in condominio guarda sempre all’uso effettivo. E così, in un edificio non di pregio, la trasformazione di una finestra in portafinestra può non essere lesiva del decoro.

Prassi condominiale: valido, se non contestato dal destinatario, l’avviso di assemblea inviato con mail ordinaria. Serve il consenso unanime per videoregistrare le assemblee. Ricade sul condominio il danno per il disallineamento dell’ascensore. Mediazione senza errori: gli effetti della mancata partecipazione di uno dei due attori.

Il Punto di Antonio Scarpa: il verbale di assemblea che non abbia deliberato, il cortile e il frazionamento dell’immobile in sede di esecuzione forzata, la strada vicinale in comunione, il disturbo del riposo delle persone, il diritto del mediatore alla provvigione e la divisione delle parti condominiali.

Buona notizia: per gli immobili residenziali, sembra frenare la caduta delle compravendite. Ottima notizia: ecco il servizio infermieristico nel condominio solidale di Macerata voluto dal Comune.

