Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

È quasi del 50% il risparmio sulla spesa del riscaldamento dell’anno scorso, registrato per i corrispondenti mesi di novembre e di dicembre. Anche se i consumi sono aumentati del 15% per il mancato rinnovo delle limitazioni di orario e i tempi di accensione, le abitudini virtuose acquisite dopo lo spavento dell’impennata dei prezzi dell’anno scorso, e la diminuzione dei prezzi, hanno così fatto risparmiare nei primi due mesi della stagione termica. Arrivate in settimana le comunicazioni agli amministratori di condominio delle nuove posizioni anagrafiche del contratto Placet da parte dei gestori a cui era assegnato il contratto tutelato e ci si aspetta un aumento dal 5 all’8% per il passaggio al nuovo contratto. Ritorna da gennaio l’Iva al 22%, prima applicata solo al 5%. Il balzo della spesa ci sarà, anche se tutto fiscale, indipendentemente dall’andamento del prezzo al PSV che a metà gennaio è stabile rispetto al valore di dicembre. Ma sarà sempre meno dell’anno scorso.

Venti di mini proroga, anche se solo di sessanta giorni, per i cantieri del superbonus virtuosi, ma solo per coloro che hanno sviluppato almeno il 70% del lavoro. A dirlo un emendamento identico di maggioranza e opposizione anche se resta da verificare l’impatto che può avere sui conti. In settimana era emerso come per i lavori di superbonus non finiti fosse ancora incerto il cambio di rotta. Quasi 40 mila sono gli «scheletri urbani» degli edifici che resterebbero incompiuti. Ben dodici le proposte dell’associazione “esodati del superbonus” in Commissione Finanze, mentre erano 130 gli emendamenti presentati alla legge di conversione del decreto “salva spese” tra cui era rinnovato il pressing per il SAL straordinario per tutti i lavori realizzati. E nel frattempo c’é la stretta antifrode sulle compensazioni. E si cerca come trasformare quello che resta del superbonus coi vecchi bonus casa, per completare comunque i vecchi cantieri.

È finalmente in arrivo il Dm del Mase per le Comunità energetiche anche se mancheranno le linee guida del Gse e di Arera. Per i condizionatori si cambia e nel 2035 sarà obbligatorio al passaggio ai gas naturali.

Per “il punto” di diritto e pratica condominiale, curato da Antonio Scarpa, approfondimento sui rapporti verso i terzi creditori del condominio e responsabilità dell’amministratore, sul servizio di vigilanza notturna e sulla responsabilità risarcitoria del condominio verso il conduttore.

Nei casi esaminati negli articoli della settimana: come, per la rimozione dell’amianto, sia sempre responsabile il proprietario del bene. Paga l’iva l’amministratore di condominio che abbia organizzazione. Come e perché il diritto al posto auto si può prescrivere. Non si perde l’ecobonus anche se la comunicazione è tardiva. Per una mediazione senza errori, occorre la verifica della condizione di procedibilità anche per la domanda riconvenzionale. Obbligatorio specificare sempre il compenso dell’amministratore altrimenti la delibera di nomina è nulla. Per l’ascensore in un cortile comune a più edifici ci vuole il consenso di tutti.

Affitti brevi in condominio, le indicazioni per l’amministratore ed è troppo breve il tempo per la piattaforma per il sostituto d’imposta. Importante precisazione sulle innovazioni che non alterano l’entità materiale del bene e non esigono la maggioranza rafforzata. Tabelle millesimali, non contrattuali: possibile la modifica possibile anche senza unanimità. Sono da dividere per millesimi i costi del nuovo impianto citofonico. È legittimo l’uso del muro perimetrale per appoggiarvi una canna fumaria.

La trasformazione del tetto dell’edificio in terrazza di uso esclusivo non è innovazione, ma semplice modifica della cosa comune. Il condomino paga le spese per la richiesta di documentazione a proprio esclusivo vantaggio. Il nuovo approccio alle sanzioni per la privacy lo detta la Corte di Giustizia europea. Per le immissioni rumorose in condominio é legittimato ad agire anche l’inquilino. Le regole per la richiesta delle copie dei documenti di gestione. E per le Case green, primo sì nella commissione del Parlamento europeo e per fine febbraio ci sarà l’approvazione in aula.

