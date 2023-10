Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio di Glauco Bisso

Al via l’accensione dei caloriferi: nessuna normativa nazionale impone come lo scorsa anno limitazioni di periodo, orario e temperatura

Parte il riscaldamento, un anno dopo la grande paura di non riuscire a pagarlo. Non sono state rinnovate le limitazioni di periodo, orario e temperatura. Questo farà decrescere spese e inflazione. L’amministratore, l’anno scorso, poteva eccepire alla richiesta individuale di una temperatura più alta e di un’accensione maggiore, le norme di legge. Quest’anno dovrà invece assecondare le richieste nei limiti delle norme precedenti. C’è però la speranza che siano gli stessi proprietari ad aver imparato, con i risparmi di consumo sperimentati per la stagione trascorsa, come abbiano il potere di ridurre le spese in modo importante, basta che lo vogliano, senza lavori di efficientamento energetico. Per queste opere, per le caldaie a gas si avvicina la fine della commercializzazione nel 2029 e l’effetto annuncio ha prodotto un piccolo tracollo del settore.

Anche la crescita della ritenuta dall’8 all’11%, nella legge di bilancio all’esame del Parlamento, applicata a tutti i bonus, anche a quelli relativi alle manutenzioni edilizie ordinarie in condominio, farà crescere i prezzi, anche quelli delle riparazioni più minute perché diminuisce la disponibilità finanziaria delle imprese. Negli articoli della settimana come dall’aumento si stimi un rincaro, con costi extra da un milione di euro, e la partenza sarà da aprile.

Al “decalage” del superbonus al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025, si aggiunge la nuova procedura delle comunicazioni di inviare al Comune per affiancare le attività di controllo. Per chi ha delibera e Cilas prima del 17 febbraio, e può utilizzare ancora il pagamento con la cessione del credito, sono buone le offerte di mercato che lasciano a carico del condominio il 44% della spesa. Resta però un onere insostenibile per lavori che superano, nei condomìni da trenta appartamenti, i due milioni di euro.

Ne “il punto” di diritto e pratica condominiale di Antonio Scarpa si parla di convocazione degli eredi all’assemblea, della delibera assembleare per risolvere un contratto, dei criteri di ripartizione delle spese di natura contrattuale, dell’indennità di sopraelevazione e dell’affidamento della custodia giudiziaria di un appartamento condominiale.

È legittima la delibera dell’assemblea, se l’avviso di convocazione è inviato solo ad uno dei coniugi condòmini. Va rimossa dal terrazzo di proprietà esclusiva la veranda che deturpa la facciata. Tutti devono partecipare al rifacimento del tetto. I quorum per investire in Btp il fondo riserva condominiale. C’è l’indicazione di cosa può accadere se non l’amministratore non convoca l’assemblea per modificare il regolamento, se gli è stato richiesto. Il moroso decide in assemblea: anche se l’immobile è pignorato, sono legittimi la convocazione e il voto in assemblea del debitore esecutato. Resta però controverso per l’immobile sequestrato o pignorato chi partecipa e chi paga.

Focus su: è inconcepibile l’eccezione di prescrizione per i danni da infiltrazioni causati da illecito permanente. Quando lo spioncino elettronico viola la privacy. È legittimo il divieto di tenere il gatto negli spazi comuni. Quale sia l’indennizzo che spetta ai condòmini per fatto lecito della pubblica amministrazione. Anche l’inquilino può chiedere il risarcimento per le infiltrazioni. Il compenso dell’amministratore di condominio si prescrive in dieci anni. Alloggio affittato mobiliato e restituito vuoto, non sempre si incorre nell’appropriazione indebita. Le spese non contestate tempestivamente non possono essere compensate con altro credito. Per una mediazione senza errori: la partecipazione al procedimento del solo legale sprovvisto di idonea procura. L’indennità di avviamento è dovuta solo quando si rompe l’equilibrio economico e sociale per effetto della cessata locazione.

Caso frequentissimo, molto dibattuto: la braga, il tubo di raccordo per condotte verticali, non è di proprietà condominiale. Arriva la tagliola del 26% sugli affitti brevi.

Dalle associazioni: L’Uppi presenta in Senato le proposte per un fisco sulla casa semplificato, equo e sostenibile. Allarme Anaci, a Milano il 70% dei condomìni è da riqualificare. Il presidente di Appc ha incontrato il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. Accordo Anapic e Aqaria per garantire un miglioramento delle acque condominiali.

E c’è l’intervista sul ruolo sociale del Notariato, con soluzioni per garantire il diritto alla casa con un piano pubblico anche per il silver cohousing. Tra 20 anni sono 10,2 milioni di persone destinate a vivere da sole.

